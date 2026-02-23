Sanatoria NFZ drożeją od 1 maja 2026. Turnus 21 dni będzie kosztował nawet 858,90 zł. Sprawdź nowe stawki i kto zapłaci więcej.

Sanatorium NFZ drożeje od 1 maja 2026: wraca sezon wysoki i wyższe stawki za pobyt

System leczenia uzdrowiskowego działa w dwóch sezonach rozliczeniowych. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązują stawki niższe, a od 1 maja do 30 września – wyższe. Nie jest to decyzja samych uzdrowisk, lecz efekt przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie i zabiegi w sanatorium, natomiast pacjent dopłaca do:

zakwaterowania,

wyżywienia.

I właśnie ta część – częściowa odpłatność za pobyt – zmieni się od maja.

Cennik sanatorium NFZ 2026 do 30 kwietnia 2026: stawki w sezonie niskim i koszt turnusu 21 dni

Obecnie – do końca kwietnia 2026 roku – obowiązują niższe stawki dzienne.

Stawki za sanatorium NFZ za dobę (sezon niski): tabela cen 2025/2026

Standard pokoju Cena za dobę Koszt 21 dni 1-os. z pełnym węzłem sanitarnym 32,60 zł 684,60 zł 1-os. w studiu 26,10 zł 548,10 zł 1-os. bez pełnego węzła 24,90 zł 522,90 zł 2-os. z pełnym węzłem 19,50 zł 409,50 zł 2-os. w studiu 16,50 zł 346,50 zł 2-os. bez pełnego węzła 14,20 zł 298,20 zł wieloosobowy z łazienką 12,50 zł 262,50 zł wieloosobowy w studiu 11,90 zł 249,90 zł wieloosobowy bez łazienki 10,60 zł 222,60 zł

Cennik sanatorium NFZ od 1 maja 2026: stawki w sezonie wysokim i koszt 21 dni

Od 1 maja wraca sezon wyższych stawek. Ile konkretnie zapłacimy?

Stawki za sanatorium NFZ za dobę (sezon wysoki): tabela cen od 1 maja 2026

Standard pokoju Cena za dobę Koszt 21 dni 1-os. z pełnym węzłem sanitarnym 40,90 zł 858,90 zł 1-os. w studiu 37,40 zł 785,40 zł 1-os. bez pełnego węzła 33,20 zł 697,20 zł 2-os. z pełnym węzłem 27,30 zł 573,30 zł 2-os. w studiu 24,90 zł 522,90 zł 2-os. bez pełnego węzła 19,50 zł 409,50 zł wieloosobowy z łazienką 14,80 zł 310,80 zł wieloosobowy w studiu 13,60 zł 285,60 zł wieloosobowy bez łazienki 11,90 zł 249,90 zł

Ile kosztuje sanatorium NFZ 21 dni? Najtańszy i najdroższy wariant – porównanie przed i po 1 maja 2026

Trzytygodniowy turnus w sanatorium NFZ może kosztować dziś od 222,60 zł do 684,60 zł – wszystko zależy od standardu pokoju. Najtaniej zapłacą pacjenci wybierający pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego, najwięcej – osoby decydujące się na pokój jednoosobowy z łazienką.

Jednak od 1 maja 2026 r. ceny wrócą do stawek sezonu wysokiego. Wówczas koszt 21 dni wzrośnie do przedziału 249,90 zł – 858,90 zł. Oznacza to, że w najdroższym wariancie różnica wyniesie ponad 174 zł, a nawet w tańszych pokojach trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt złotych więcej. Dla osób planujących wyjazd w najbliższych miesiącach to realna oszczędność – pod warunkiem, że turnus rozpocznie się jeszcze przed majówką.

Za co płaci NFZ w sanatorium, a za co dopłaca pacjent?

Wielu pacjentów zakłada, że sanatorium na NFZ „jest za darmo”. To nie do końca prawda. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa tylko część kosztów pobytu w uzdrowisku, m.in.:

konsultacje lekarskie na miejscu,

zabiegi wynikające z choroby podstawowej,

opiekę medyczną w trakcie turnusu.

Pacjent płaci natomiast za:

zakwaterowanie i wyżywienie (według tabeli),

dojazd do uzdrowiska i powrót,

opłatę klimatyczną (zwykle kilkadziesiąt zł),

pobyt opiekuna,

zabiegi niezwiązane z chorobą podstawową,

dodatkowe usługi (np. TV, lodówka, dieta specjalna).

W praktyce realny koszt 21 dni może wzrosnąć o 300–600 zł ponad stawki z tabeli.

Zwolnienie z opłat za sanatorium NFZ: kto nie płaci za nocleg i wyżywienie?

Istnieje szczególna grupa pacjentów, którzy nie muszą płacić za pobyt w sanatoriach. Zgodnie z przepisami zwolnione z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie są m.in.:

dzieci i młodzież do 18 lat (lub do 26 r.ż., jeśli się uczą),

dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby uprawnione na podstawie przepisów o azbeście,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci (w granicach ustawowych uprawnień),

weterani poszkodowani.

Ostatnia szansa przed 1 maja 2026: ile można zaoszczędzić na sanatorium NFZ

W przypadku pokoju jednoosobowego z łazienką różnica wynosi ponad 170 zł. Dla osób o niskiej emeryturze to konkretna kwota. Dodatkowo sezon jesienno-zimowy bywa mniej obłożony, co w niektórych województwach skraca czas oczekiwania. System skierowań jest elektroniczny – dokument wystawia lekarz POZ lub specjalista z kontraktem NFZ, a następnie oddział Funduszu kwalifikuje pacjenta i wyznacza termin.

