- Sanatorium NFZ drożeje od 1 maja 2026: wraca sezon wysoki i wyższe stawki za pobyt
- Cennik sanatorium NFZ 2026 do 30 kwietnia 2026: stawki w sezonie niskim i koszt turnusu 21 dni
- Cennik sanatorium NFZ od 1 maja 2026: stawki w sezonie wysokim i koszt 21 dni
- Ile kosztuje sanatorium NFZ 21 dni? Najtańszy i najdroższy wariant – porównanie przed i po 1 maja 2026
- Za co płaci NFZ w sanatorium, a za co dopłaca pacjent?
- Zwolnienie z opłat za sanatorium NFZ: kto nie płaci za nocleg i wyżywienie?
- Ostatnia szansa przed 1 maja 2026: ile można zaoszczędzić na sanatorium NFZ
Sanatoria NFZ drożeją od 1 maja 2026. Turnus 21 dni będzie kosztował nawet 858,90 zł. Sprawdź nowe stawki i kto zapłaci więcej.
Sanatorium NFZ drożeje od 1 maja 2026: wraca sezon wysoki i wyższe stawki za pobyt
System leczenia uzdrowiskowego działa w dwóch sezonach rozliczeniowych. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązują stawki niższe, a od 1 maja do 30 września – wyższe. Nie jest to decyzja samych uzdrowisk, lecz efekt przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie i zabiegi w sanatorium, natomiast pacjent dopłaca do:
- zakwaterowania,
- wyżywienia.
I właśnie ta część – częściowa odpłatność za pobyt – zmieni się od maja.
Cennik sanatorium NFZ 2026 do 30 kwietnia 2026: stawki w sezonie niskim i koszt turnusu 21 dni
Obecnie – do końca kwietnia 2026 roku – obowiązują niższe stawki dzienne.
Stawki za sanatorium NFZ za dobę (sezon niski): tabela cen 2025/2026
|Standard pokoju
|Cena za dobę
|Koszt 21 dni
|1-os. z pełnym węzłem sanitarnym
|32,60 zł
|684,60 zł
|1-os. w studiu
|26,10 zł
|548,10 zł
|1-os. bez pełnego węzła
|24,90 zł
|522,90 zł
|2-os. z pełnym węzłem
|19,50 zł
|409,50 zł
|2-os. w studiu
|16,50 zł
|346,50 zł
|2-os. bez pełnego węzła
|14,20 zł
|298,20 zł
|wieloosobowy z łazienką
|12,50 zł
|262,50 zł
|wieloosobowy w studiu
|11,90 zł
|249,90 zł
|wieloosobowy bez łazienki
|10,60 zł
|222,60 zł
Cennik sanatorium NFZ od 1 maja 2026: stawki w sezonie wysokim i koszt 21 dni
Od 1 maja wraca sezon wyższych stawek. Ile konkretnie zapłacimy?
Stawki za sanatorium NFZ za dobę (sezon wysoki): tabela cen od 1 maja 2026
|Standard pokoju
|Cena za dobę
|Koszt 21 dni
|1-os. z pełnym węzłem sanitarnym
|40,90 zł
|858,90 zł
|1-os. w studiu
|37,40 zł
|785,40 zł
|1-os. bez pełnego węzła
|33,20 zł
|697,20 zł
|2-os. z pełnym węzłem
|27,30 zł
|573,30 zł
|2-os. w studiu
|24,90 zł
|522,90 zł
|2-os. bez pełnego węzła
|19,50 zł
|409,50 zł
|wieloosobowy z łazienką
|14,80 zł
|310,80 zł
|wieloosobowy w studiu
|13,60 zł
|285,60 zł
|wieloosobowy bez łazienki
|11,90 zł
|249,90 zł
Ile kosztuje sanatorium NFZ 21 dni? Najtańszy i najdroższy wariant – porównanie przed i po 1 maja 2026
Trzytygodniowy turnus w sanatorium NFZ może kosztować dziś od 222,60 zł do 684,60 zł – wszystko zależy od standardu pokoju. Najtaniej zapłacą pacjenci wybierający pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego, najwięcej – osoby decydujące się na pokój jednoosobowy z łazienką.
Jednak od 1 maja 2026 r. ceny wrócą do stawek sezonu wysokiego. Wówczas koszt 21 dni wzrośnie do przedziału 249,90 zł – 858,90 zł. Oznacza to, że w najdroższym wariancie różnica wyniesie ponad 174 zł, a nawet w tańszych pokojach trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt złotych więcej. Dla osób planujących wyjazd w najbliższych miesiącach to realna oszczędność – pod warunkiem, że turnus rozpocznie się jeszcze przed majówką.
Za co płaci NFZ w sanatorium, a za co dopłaca pacjent?
Wielu pacjentów zakłada, że sanatorium na NFZ „jest za darmo”. To nie do końca prawda. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa tylko część kosztów pobytu w uzdrowisku, m.in.:
- konsultacje lekarskie na miejscu,
- zabiegi wynikające z choroby podstawowej,
- opiekę medyczną w trakcie turnusu.
Pacjent płaci natomiast za:
- zakwaterowanie i wyżywienie (według tabeli),
- dojazd do uzdrowiska i powrót,
- opłatę klimatyczną (zwykle kilkadziesiąt zł),
- pobyt opiekuna,
- zabiegi niezwiązane z chorobą podstawową,
- dodatkowe usługi (np. TV, lodówka, dieta specjalna).
W praktyce realny koszt 21 dni może wzrosnąć o 300–600 zł ponad stawki z tabeli.
Zwolnienie z opłat za sanatorium NFZ: kto nie płaci za nocleg i wyżywienie?
Istnieje szczególna grupa pacjentów, którzy nie muszą płacić za pobyt w sanatoriach. Zgodnie z przepisami zwolnione z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie są m.in.:
- dzieci i młodzież do 18 lat (lub do 26 r.ż., jeśli się uczą),
- dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby uprawnione na podstawie przepisów o azbeście,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci (w granicach ustawowych uprawnień),
- weterani poszkodowani.
Ostatnia szansa przed 1 maja 2026: ile można zaoszczędzić na sanatorium NFZ
W przypadku pokoju jednoosobowego z łazienką różnica wynosi ponad 170 zł. Dla osób o niskiej emeryturze to konkretna kwota. Dodatkowo sezon jesienno-zimowy bywa mniej obłożony, co w niektórych województwach skraca czas oczekiwania. System skierowań jest elektroniczny – dokument wystawia lekarz POZ lub specjalista z kontraktem NFZ, a następnie oddział Funduszu kwalifikuje pacjenta i wyznacza termin.
Podstawa prawna i dokumenty
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
- Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komunikaty Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatoriach.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję