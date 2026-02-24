Zwrot nadpłaty PIT w 2026 r. – ile wynosi czas oczekiwania?

W 2026 r. podatnicy rozliczają dochody osiągnięte w 2025 r. Termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa co do zasady 30 kwietnia 2026 r. Czas oczekiwania na zwrot nadpłaty zależy przede wszystkim od formy złożenia deklaracji oraz od tego, czy zeznanie wymaga dodatkowej weryfikacji przez urząd skarbowy.

Obowiązujące maksymalne terminy zwrotu:

do 45 dni – w przypadku zeznania złożonego elektronicznie (termin liczony od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji),

do 3 miesięcy – przy deklaracji papierowej.

W praktyce zwroty z e-deklaracji często realizowane są szybciej niż ustawowe 45 dni, o ile nie ma konieczności prowadzenia czynności sprawdzających.

Rodziny wielodzietne i możliwość przyspieszonego zwrotu

Jak już wspomniano, co do zasady urząd skarbowy ma maksymalnie 45 dni na zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania złożonego elektronicznie. Szczególna sytuacja dotyczy rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz korzystających z ulgi prorodzinnej. Jeżeli podatnik:

wychowuje co najmniej troje dzieci,

rozlicza ulgę na dzieci,

składa zeznanie elektronicznie

zwrot nadpłaty może zostać zrealizowany do 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

Wynika to z faktu, że w takich przypadkach nadpłata najczęściej powstaje w związku z ulgą prorodzinną, a dane dzieci podlegają weryfikacji w systemach administracji skarbowej. Przy braku nieprawidłowości formalnych proces zwrotu przebiega sprawnie. Trzeba jednak zaznaczyć, że szybszy zwrot nie wynika wprost z ustawy o PIT. Nie jest to odrębna, zapisana w przepisach procedura.

W praktyce urzędy skarbowe stosują skrócony termin na podstawie wytycznych Ministra Finansów. Oznacza to, że jest to rozwiązanie organizacyjne stosowane przez administrację skarbową, a nie formalne uprawnienie podatnika zagwarantowane w przepisach prawa podatkowego.

Karta Dużej Rodziny w PIT – jak prawidłowo wypełnić deklarację, by przyspieszyć zwrot nadpłaty

W rocznym zeznaniu PIT podatnik powinien wskazać, w przeznaczonej do tego części formularza, że posiada Kartę Dużej Rodziny. Prawidłowe oznaczenie tego uprawnienia oraz poprawne wypełnienie całej deklaracji ma znaczenie dla sprawnego przeprowadzenia procedury zwrotu.

Jeżeli zeznanie nie zawiera błędów i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień, nadpłata powinna zostać przekazana w terminie około 30 dni od dnia jego złożenia.

Wydłużenie postępowania może nastąpić w szczególności w razie nieprawidłowości formalnych, takich jak błędny numer PESEL, niezgodność danych identyfikacyjnych lub inne omyłki wpływające na konieczność podjęcia przez urząd czynności sprawdzających.

Zwrot PIT w 30 dni – jak zwiększyć szanse na szybszą wypłatę nadpłaty?

Podsumowując, aby zwiększyć szanse na szybszy zwrot PIT, warto zadbać o kilka kluczowych elementów:

Rozliczenie elektroniczne

Złożenie deklaracji online (np. przez Twój e-PIT) skraca ustawowy termin zwrotu do 30 dni. W praktyce przelewy realizowane są często wcześniej. W przypadku formularza papierowego urząd ma aż 3 miesiące na dokonanie zwrotu.

Poprawność danych dzieci

Najwięcej wątpliwości pojawia się przy uldze prorodzinnej. Błędy w numerze PESEL, datach urodzenia czy liczbie miesięcy uprawnienia do ulgi mogą skutkować czynnościami sprawdzającymi i wydłużeniem procedury.

Prawidłowe wykazanie składek

Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wpływa na możliwość zwrotu niewykorzystanej części ulgi na dzieci. Nieścisłości w tym zakresie wymagają dodatkowej weryfikacji.

Wcześniejsze złożenie zeznania

Im bliżej końcowego terminu rozliczeń, tym większe obciążenie systemów i urzędów skarbowych. Wysłanie PIT na początku okresu rozliczeniowego zwiększa szansę na sprawniejszą obsługę.

Ile można zyskać dzięki uldze prorodzinnej w 2026 r.?

Ulga prorodzinna w 2026 r. (rozliczenie za 2025 r.) wynosi:

na pierwsze i drugie dziecko – po 1 112,04 zł rocznie,

na trzecie – 2 000,04 zł,

na czwarte i kolejne – 2 700 zł.

Przy czwórce dzieci daje to ponad 6 900 zł rocznego odliczenia. W wielu przypadkach oznacza to realny przelew z urzędu skarbowego.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wsparcia rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Uprawnienia przysługują zarówno rodzicom (także zastępczym), jak i dzieciom — niezależnie od dochodu.