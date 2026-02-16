Przypomnijmy, że Rada Miejska w Pyskowicach jako pierwsza w Polsce uchwaliła plan ogólny – nowy dokument planistyczny, wprowadzony reformą planowania przestrzennego z września 2023 r. Najpierw w sierpniu 2025 r. uchwała ws. planu ogólnego została unieważniona przez wojewodę śląskiego. Po dokonaniu poprawek, przeprowadzeniu konsultacji i ponownym uchwaleniu planu ogólnego dokument wszedł w życie jako pierwszy w kraju.

Skargę na uchwałę nr XIX/150/2025 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 września 2025 r. w sprawie planu ogólnego miasta Pyskowice złożył jednak jeden z mieszkańców. Zgodnie z art. 54 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 143) skarga trafiła do Rady Miejskiej, a ta skierowała ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

WSA oddalił skargę na uchwałę ws. planu ogólnego

Czego dotyczyły zarzuty skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach ws. planu ogólnego? Jak wskazali urzędnicy w uzasadnieniu do projektu uchwały ws. przekazania skargi do WSA, chodziło o: nieprawidłowe wyznaczenie stref planistycznych, wadliwość bilansu terenów mieszkaniowych, naruszenie zasad równego traktowania mieszkańców, brak dialogu społecznego oraz naruszenie zasad ładu przestrzennego. Rada Miejska nie podzieliła tych zarzutów.

„Po analizie zarzutów skargi oraz dokumentacji prac planistycznych Rada Miejska stwierdziła, że plan ogólny miasta Pyskowice został sporządzony i uchwalony z zachowaniem wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych, w oparciu o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Strategię Rozwoju Miasta, aktualne dane statystyczne i prognozy demograficzne oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych“ – argumentowała Rada Miejska.

Według urzędników zarzuty „nie znalazły potwierdzenia w zgromadzonym materiale“, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiedzi na skargę sporządzonej przez burmistrza miasta Pyskowice. Podobnego zdania był WSA w Gliwicach, który oddalił skargę.

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska, Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Dziuk (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Nowak, Protokolant specjalista Magdalena Strzałkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2026 r. sprawy ze skargi D. C. (C.) na uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 września 2025 r. nr XIX/150/2025 w przedmiocie planu ogólnego gminy oddala skargę“ – czytamy w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.