Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – tak brzmi pełna nazwa programu, który jest współfinansowany ze środków unijnych i realizowany w latach 2021-2027. W jego ramach cztery organizacje

Federacja Polskich Banków Żywności

Caritas Polska

Polski Czerwony Krzyż

Polski Komitet Pomocy Społecznej

będą za pośrednictwem swoich oddziałów oraz lokalnych organizacji partnerskich dystrybuować w całej Polsce paczki z artykułami spożywczym. Na każdą paczkę mają się składać 24 produkty. Wśród nich są m.in. warzywa konserwowe, makaron, mąka, olej, herbatniki, cukier, kawa, kasza, mięso w puszkach i dżem.

Trzeba spełniać kryterium dochodowe

Zgodnie z zasadami programu, podstawowym warunkiem skorzystania z paczek z żywnością, jest to, aby osoba samotna lub rodzina spełniała kryterium dochodowe, które wynosi 250 proc. kryterium obowiązujego przy ubieganiu się o świadczenia z systemu pomocy społecznej. To oznacza, że do programu kwalifikują się osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 2676,50 zł, oraz rodziny, w których dochód wynosi nie więcej niż 2180,95 zł w przeliczeniu na jedną osobę.

Takie osoby muszą zgłosić się do swojego ośrodka pomocy społecznej, w którym otrzymają specjalne skierowanie dające prawo do paczek żywnościowych – o ile w wyniku weryfikacji wysokości ich dochodu okaże się, że spełnione jest kryterium dochodowe. Z tym skierowaniem trzeba się potem zgłosić do organizacji, która na terenie danej gminy uczestniczy w programie. O tym w jakich terminach i miejscach będzie można odbierać paczki będą informować ośrodki pomocy społecznej oraz lokalne organizacje.

Paczki i warsztaty edukacyjne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w tegorocznej edycji programu, która ma się zakończyć we wrześniu, do rodzin i osób samotnych trafi ok 60 tys. ton żywności o łącznej wartości 400 mln zł. Organizacje partnerskie planują rozdanie w jej trakcie ponad 4,4 mln paczek z artykułami spożywczymi. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach uzupełnieniem wsparcia będą działania towarzyszące, czyli warsztaty edukacyjne, dietetyczne i integracyjne dla osób zakwalifikowanych do programu,

Co istotne program Pomoc Żywnościowa jest niezależny od rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, który przewiduje bezpłatne posiłki dla dzieci i uczniów szkół oraz osób dorosłych. Osoby w trudnej sytuacji materialnej, mogą więc korzystać z obydwu tych programów, przy czym w tym rządowym obowiązuje niższe kryterium dochodowe, bo wynosi 200 proc. kryterium dochodowego w pomocy społecznej – 2020 zł dla osoby samotnej i 1646 na osobę w rodzinie.