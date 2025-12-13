Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na pieniężne i niepieniężne. Świadczenia pieniężne to:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

Z kolei do najważniejszych świadczeń niepieniężnych należą:

praca socjalna,

bilet kredytowany,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na ubezpieczenia społeczne,

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

sprawienie pogrzebu,

poradnictwo specjalistyczne,

interwencja kryzysowa,

schronienie,

posiłek,

niezbędne ubranie,

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy oraz usługi sąsiedzkie,

Aby otrzymać świadczenia z pomocy społecznej należy spełniać kryterium dochodowe. Od 1 stycznia 2026 roku nie zmieni się kryterium dochodowe dla zasiłków z pomocy społecznej.

Ważne Od 2025 roku kryterium dla osoby samotnej wynosi 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł.

Zmiana kryteriów dochodowych wpłynęła na wyższe kwoty niektórych świadczeń.

Wsparcie finansowe na usamodzielnienie wzrosło z 1837 do 2066 zł.

Maksymalny zasiłek stały wzrósł z 1000 zł do 1 229 zł.

Z 721 do 950 zł poszła w górę minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością.

Zasiłek stały jest formą stałego wsparcia dla osób, które trwale nie są zdolne do pracy.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Zasiłek stały przysługuje:

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kto Otrzymuje? Warunki kryterium dochodowego Zasady ustalania wysokości Osoba samotnie gospodarująca Dochód niższy niż kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej. Różnica między 130% kryterium dochodowego a dochodem tej osoby. Osoba w rodzinie Dochód własny oraz dochód na osobę w rodzinie niższy niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Różnica między 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego nie może przekroczyć 1229 zł 5 gr miesięcznie, a minimalna to 100 zł miesięcznie.

Ważne 130% kryterium dochodowego w 2026 roku wyniesie 1313 zł

Przykład Dochód pani Krystyny wynosi 1000 zł. Kwalifikuje się do otrzymywania zasiłku stałego (kryterium dla osoby samotnej wynosi 1010 zł). Jej zasiłek stały wyniesie więc: 1313-1000 = 313 zł

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięczenie.

Przykład Dochód pana Romana wynosi 2100 zł. Na jego utrzymaniu jest żona i córka. Dochód na osobę w rodzinie wynosi więc 700 zł. Kwalifikuje się do otrzymywania zasiłku stałego (kryterium dla osoby w rodzinie 823 zł). Jego zasiłek stały wyniesie więc: 1313 - 700 = 613 zł

Uwaga: Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli osoba pobiera już rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Można go jednak łączyć z zasiłkiem okresowym, a jego wysokość nie wlicza do kryterium dochodowego

Zasiłek Okresowy

Zasiłek okresowy jest przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub brak możliwości utrzymania.

Dla samotnie gospodarujących: Kwota to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem (nie może być niższa niż 50% tej różnicy).

Kwota to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem (nie może być niższa niż tej różnicy). Dla rodziny: Kwota to różnica między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny (nie może być niższa niż 50% tej różnicy).

Kwota to różnica między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny (nie może być niższa niż tej różnicy). Kwota minimalna: Nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy nie może być przyznawany częściej niż raz na dwa lata. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Przykład Dochód pani Anny wynosi 1000 zł. Kwalifikuje się do otrzymywania zasiłku okresowego (kryterium dla osoby samotnej wynosi 1010 zł). Jej zasiłek okresowy wyniesie więc: 1010-1000 = 10 zł, więc zostanie podwyższony do 20 zł

Zasiłek celowy i Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie to ma na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Rodzaj Zasiłku Przeznaczenie Warunki Udzielenia Zasiłek Celowy Pokrycie kosztów: żywności, leków, ogrzewania, odzieży, drobnych remontów czy pogrzebu. Może być przyznany w formie biletu kredytowanego. Wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek Celowy (Klęski) Strata w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Może być przyznany niezależnie od dochodu i nie podlega zwrotowi. Specjalny Zasiłek Celowy Szczególnie uzasadnione przypadki, gdy dochód przekracza kryterium. Nie podlega zwrotowi, ale jego wysokość nie może przekroczyć kryterium dochodowego. Zasiłek Celowy z Kontraktem Na realizację postanowień kontraktu socjalnego, może być wypłacany niezależnie od dochodu przez 2 miesiące od podjęcia pracy. Związany z realizacją kontraktu socjalnego.

Inne świadczenia pieniężne w 2026