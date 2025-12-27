- Czym jest Centralny Rejestr Umów?
- Kogo ma dotyczyć CRU?
- Jakie umowy będą ujawniane w CRU?
- Zmiany zaproponowane przez Senat
- Spór o próg wartości umów - ewolucja propozycji
- Termin wejścia CRU w życie - spór między rządem, Sejmem i Senatem
- Zakres danych publikowanych w CRU (wersja uchwalona przez Sejm)
- Wyłączenia podmiotowe - rozszerzenie
- Odpowiedzialność i terminy
- FAQ
Trwają prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem CRU, a Senat wprowadził poprawki do nowelizacji uchwalonej przez Sejm 21 listopada 2025 r. W związku z tym przedstawione poniżej zasady są zgodne z aktualnym stanem prac, lecz mogą ulec zmianie po ponownym rozpatrzeniu ustawy przez Sejm.
Czym jest Centralny Rejestr Umów?
CRU to publiczny system teleinformatyczny, którego zadaniem będzie:
- zapewnienie pełnej jawności wydatkowania środków publicznych,
- ujednolicenie raportowania umów przez wszystkie JSFP,
- ułatwienie obywatelom i mediom uzyskiwania informacji,
- ograniczenie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Rejestr będzie ogólnodostępny i bezpłatny, a dane mają być publikowane bez konieczności składania wniosku o informację publiczną.
Kogo ma dotyczyć CRU?
Zakres podmiotowy obejmuje jednostki sektora finansów publicznych, w tym:
- administrację rządową,
- jednostki budżetowe i zakłady budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- samorządowe instytucje kultury,
- publiczne placówki edukacyjne,
- SPZOZ-y,
- agencje wykonawcze i państwowe fundusze celowe.
Wyłączenia podmiotowe (zgodnie z przyjętą nowelizacją):
Z obowiązku publikacji wyłączono:
- służby specjalne (ABW, AW, SKW, SWW, CBA),
- jednostki organizacyjne podległe MON lub działające na ich rzecz,
- placówki zagraniczne służby zagranicznej (art. 7 pkt 7 ustawy o służbie zagranicznej),
- niektóre umowy BFG i określone umowy NFZ (świadczenia zdrowotne udostępniane na podstawie art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).
Jakie umowy będą ujawniane w CRU?
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, publikacji w rejestrze podlegają informacje o umowach zawieranych przez JSFP lub na jej rzecz, jeśli spełniają łącznie trzy warunki:
1. Umowa stanowi zamówienie
— w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Wartość umowy wynosi co najmniej 500 zł (wartość netto)
Próg ten uwzględnia:
- całkowitą wartość umowy,
- wartość opcji i wznowień,
- wartość 48 miesięcy wykonywania — przy umowach na czas nieoznaczony.
3. Umowa ma formę pisemną, elektroniczną, szczególną lub dokumentową
Umowy ustne nie podlegają obowiązkowej publikacji, ale kierownik JSFP może zdecydować o ich dobrowolnym ujawnieniu.
Faktury, rachunki i paragony nie są umowami — nie podlegają publikacji.
Zmiany zaproponowane przez Senat
Senat wprowadził trzy kluczowe poprawki:
1. Całkowite zniesienie limitu wartości umów
Jeśli poprawka zostanie przyjęta przez Sejm, publikacji będą podlegały wszystkie umowy — niezależnie od wartości, nawet od 1 grosza. To spełnia postulat strony społecznej oraz organizacji walczących o jawność życia publicznego.
2. Przyspieszenie wejścia w życie przepisów
Senat chce, aby część przepisów weszła w życie:
- od 1 kwietnia 2026 r. (3 miesiące wcześniej niż zakłada Sejm),
aby umożliwić przetestowanie systemu przed jego właściwym uruchomieniem:
- 1 lipca 2026 r. - data rozpoczęcia działania CRU wskazana przez Sejm.
3. Publikowanie „przedmiotu umowy”, nie „ogólnego przedmiotu”
Senat wniósł poprawkę, by publikowane dane były bardziej precyzyjne — zamiast hasłowego opisu.
Spór o próg wartości umów - ewolucja propozycji
Próg wartości umów był jednym z najbardziej spornych punktów:
- JSFP postuluje 50 000 zł — by ograniczyć koszty i formalności,
- Ministerstwo Finansów zaproponowało 10 000 zł,
- Sejm ostatecznie przyjął 500 zł,
- Senat zaproponował 0 zł (brak progu).
Finalna decyzja należy do Sejmu.
Termin wejścia CRU w życie - spór między rządem, Sejmem i Senatem
Pierwotny projekt rządowy (Ministerstwo Finansów):
- od 1 stycznia 2027 r. - administracja rządowa;
- od 1 lipca 2027 r. - JST, instytucje kultury, SPZOZ-y itd.;
- od 1 stycznia 2028 r. - pozostałe JSFP.
Sejm (21 listopada 2025 r.): jeden termin dla wszystkich - 1 lipca 2026 r.
Senat (27 listopada 2025 r.):
- część przepisów wejść od 1 kwietnia 2026 r.,
- CRU rusza pełną parą od 1 lipca 2026 r.
Uwaga: ostateczny termin ustali Sejm na kolejnym etapie prac.
Zakres danych publikowanych w CRU (wersja uchwalona przez Sejm)
W nowelizacji doprecyzowano zakres ujawnianych danych. Publikacja ma obejmować:
- datę zawarcia umowy,
- okres obowiązywania (zamiast daty zakończenia),
- strony umowy,
- wartość umowy (zamiast wartości przedmiotu),
- ogólny przedmiot umowy,
- informacje o aneksach,
- dane o jednostce wprowadzającej.
Senat proponuje zastąpić ogólny przedmiot umowy pełnym przedmiotem umowy.
Wyłączenia podmiotowe - rozszerzenie
Zakres wyłączeń obejmuje m.in.:
- służby specjalne,
- jednostki podległe MON,
- placówki zagraniczne,
- niektóre umowy BFG,
- określone umowy NFZ o świadczenia zdrowotne.
Wyłączenia te uzasadniono koniecznością ochrony bezpieczeństwa państwa oraz informacji wrażliwych.
Odpowiedzialność i terminy
- brak sankcji karnych za niewykonanie obowiązku,
- odpowiedzialność administracyjna spoczywa na kierowniku jednostki,
- termin na wprowadzenie danych: 30 dni od zawarcia umowy,
- okres retencji danych: 5 lat.
FAQ
Czy wszystkie umowy będą publikowane?
Jeśli Sejm przyjmie poprawkę Senatu - tak. W przeciwnym razie próg wyniesie 500 zł.
Czy umowy ustne będzie można publikować?
Tak, ale tylko dobrowolnie — z decyzji kierownika JSFP.
Czy dane będą jawne?
Tak — rejestr będzie publiczny i dostępny bez składania wniosków.
Czy CRU dotyczy Policji, SOP, Straży Granicznej?
Tak, z wyłączeniem umów dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa i infrastruktury krytycznej.
Kiedy CRU zacznie działać?
Najbardziej prawdopodobna data: 1 lipca 2026 r., ale ostateczną decyzję podejmie Sejm.
