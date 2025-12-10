Będzie to możliwe dzięki ustawie o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jej powstanie jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadniane tym, że po prawie czterech latach od wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja uchodźców w Polsce jest stabilna – większość z nich znalazła zatrudnienie, a ich dzieci uczęszczają do polskich szkół. Dlatego obecnie nie ma potrzeby dalszego utrzymywania odrębnej ustawy – tzw. specustawy ukraińskiej z 12 marca 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) zawierającej specjalne rozwiązania, które są skierowane tylko do jednej grupy cudzoziemców. Również zalecenia Rady UE z 16 września 2025 r. rekomendują stopniowe wycofywanie ochrony tymczasowej dla wojennych uciekinierów i przechodzenie przez państwa członkowskie na rozwiązania ogólne, przewidziane dla wszystkich obcokrajowców legalnie przebywających w Unii.

Finansowanie nauki ukraińskich dzieci wydłużone