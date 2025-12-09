Odpowiedź: W takiej sytuacji burmistrz nie powinien kwestionować zmiany deklaracji. Zmiana miejsca zamieszkania w takim zakresie stanowi przesłankę do pomniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio do dzieci/uczniów faktycznie przebywających w internatach lub bursach.

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Metoda ustalania opłaty od liczby mieszkańców jest jedną z kilku prawnie dopuszczalnych metod określonych w art. 6j u.c.p.g. Z kolei z art. 6i ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. wynika, że obowiązek ten powstaje w przypadku nieruchomości, na której faktycznie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości przebywa mieszkaniec. W sytuacji, gdy jest to tylko część miesiąca, opłatę w miesiącu zmiany uiszcza się w gminie dotychczasowego zamieszkania, a w nowej gminie – począwszy od miesiąca następującego po zmianie.

Treść deklaracji o wysokości opłaty za odpady

Z powyższymi przepisami powiązane są regulacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. deklaracje obowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Deklaracja musi zawierać dane niezbędne do określenia wysokości opłaty oraz jej elementy składowe, w tym m.in.:

imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

adres nieruchomości;

dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty;

numer telefonu właściciela;

adres e-mail;

inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;

informacje o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów.

Czy w przypadku wyjazdu dziecka do internatu można skorygować liczbę mieszkańców w deklaracji

W kontekście wątpliwości dotyczących zmiany deklaracji istotny jest art. 6m ust. 2 u.c.p.g., z którego wynika, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W odpowiedzi na pytanie postawione na wstępie pomocne może być orzecznictwo.

► Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 lipca 2022 r. (sygn. akt III FSK 723/21) stwierdził, że obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec faktycznie przebywa na danej nieruchomości. Przesłankę „zamieszkiwania” należy rozumieć wprost w odniesieniu do danej nieruchomości, bez dodatkowych wymogów modyfikujących jej zakres.

► Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w stanowisku z 5 listopada 2025 r. (znak WA 4120–43/2025-w) wskazała, że w przypadku dzieci-uczniów szkół ponadpodstawowych, które przebywają w internacie lub bursie w ciągu roku szkolnego, odpady wytwarzane są w miejscu ich faktycznego pobytu. W związku z tym należy je odliczyć z deklaracji – do momentu powrotu dziecka do domu. ©℗