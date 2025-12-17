Przepisy są już opublikowane w Dzienniku Ustaw i nie ma mowy o drugiej podwyżce w ciągu roku. To oznacza jedno: styczeń 2026 przyniesie nowe stawki – i na tym koniec zmian.

Płaca minimalna 2026 potwierdzona. Jakie stawki będą obowiązywać od 1 stycznia

Decyzja zapadła we wrześniu i została przypieczętowana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 140 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile wynika z prognoz inflacyjnych. Dla osób zatrudnionych na etacie oznacza to pensję minimalną na poziomie:

4806 zł brutto ,

, około 3605–3606 zł netto (bez ulg podatkowych).

Równolegle rośnie minimalna stawka godzinowa, obowiązująca m.in. na umowach zlecenia i przy świadczeniu usług. Od stycznia będzie to 31,40 zł brutto za godzinę, czyli o 90 groszy więcej niż w 2025 roku.

Ważne Co istotne, resort pracy potwierdził, że w 2026 roku nie będzie drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia. To wyraźna zmiana względem poprzednich lat.

Płaca minimalna 2026 netto. Ile naprawdę zostanie „na rękę”

Nominalnie wszystko się zgadza: pensja rośnie, stawka godzinowa idzie w górę. Problem w tym, że po odliczeniu składek i podatków różnica dla wielu pracowników wyniesie niecałe 100 zł netto miesięcznie.

W praktyce:

pracownik etatowy bez ulg zobaczy na koncie około 94 zł więcej niż w 2025 roku ,

, zleceniobiorcy dostaną wyższą stawkę brutto, ale netto zależy już od składek i statusu (student, osoba z innym tytułem do ubezpieczeń).

Dla części osób to realna ulga. Dla innych – ledwie korekta, która nie nadąża za cenami czynszów, energii czy żywności.

Kto zyska na podwyżce płacy minimalnej 2026, a kto odczuje ją tylko symbolicznie

Najbardziej odczują zmianę osoby, które rzeczywiście zarabiają minimalne wynagrodzenie – głównie w handlu, usługach, gastronomii czy ochronie. To także dobra wiadomość dla pracowników sezonowych i osób na zleceniach, gdzie minimalna stawka godzinowa jest kluczowa.

Ale są też grupy, dla których zmiana będzie praktycznie niewidoczna:

pracownicy, których pensje już dziś wyraźnie przekraczają minimum,

osoby na umowach o dzieło – tu stawka minimalna nie obowiązuje ,

, część mikroprzedsiębiorców, którzy odczują wzrost kosztów pracy, ale bez rekompensaty po swojej stronie.

To właśnie w tym miejscu pojawiają się głosy, że podwyżka ma bardziej charakter „księgowy” niż realny.

Podwyżka płacy minimalnej 2026 podniesie też inne świadczenia. Co wzrośnie automatycznie

Minimalne wynagrodzenie to punkt odniesienia dla wielu innych należności. Jego wzrost automatycznie podnosi m.in.:

dodatek za pracę w nocy,

wynagrodzenie za przestój,

minimalne odprawy przy zwolnieniach,

podstawę zasiłków chorobowych i macierzyńskich,

kwotę wolną od potrąceń komorniczych.

Dla części pracowników te „poboczne” efekty mogą być nawet ważniejsze niż sama pensja zasadnicza.

Płaca minimalna 2026 a średnia krajowa. Dlaczego relacja znów się pogarsza

Tu pojawia się argument, który najczęściej podnoszą związki zawodowe. Choć płaca minimalna rośnie, jej udział w przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce maleje.

Według rządowych prognoz:

średnia pensja w 2026 roku ma wynieść około 9400 zł brutto ,

, płaca minimalna (4806 zł) będzie stanowić ok. 50–51 proc. średniej ,

, rok wcześniej było to ponad 52 proc..

To oznacza, że dystans między minimum a przeciętną pensją znów się powiększa.

Płaca minimalna i stawka godzinowa – porównanie 2025 i 2026 (tabela)

W poniższej tabeli porównujemy stawki płacy minimalnej w 2025 roku i 2026 roku - pokazujemy wzrosty brutto i netto ("na rękę").

Rok Płaca minimalna brutto Płaca minimalna netto (ok.) Stawka godzinowa brutto 2025 4666 zł ok. 3511 zł 30,50 zł 2026 4806 zł ok. 3605 zł 31,40 zł

Czy płaca minimalna 2026 to realna podwyżka? Inflacja może ją „zjeść”

Rząd i NBP zakładają, że inflacja w 2026 roku wyniesie około 3 proc.. Dokładnie tyle samo, ile wynosi wzrost płacy minimalnej. W takim scenariuszu siła nabywcza najniższych pensji pozostanie niemal bez zmian.

Jeśli ceny wzrosną szybciej – realnie pracownicy stracą. Jeśli wolniej – minimalna pensja faktycznie trochę zyska. Na dziś jednak mówimy raczej o utrzymaniu status quo niż o realnym skoku jakości życia.

Płaca minimalna 2026 – najczęstsze pytania i odpowiedzi