Zróżnicowane budżety samorządów
Część miast chwali się stabilizacją sytuacji finansowej i planowanymi inwestycjami. – Będzie to budżet stabilnego rozwoju. Dochody szybko rosną, miasto intensywnie inwestuje – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Ale Bytom zadłuży się na 100 mln zł, żeby zrealizować podstawowe obowiązki. – Budżet będzie nastawiony wyłącznie na przetrwanie – wskazują przedstawiciele miasta.
Brak gwarancji wzrostu dochodów samorządów w 2026 r.
Przepisy na 2026 r. nie gwarantują już wszystkim wzrostu dochodów: wysokość przelewów będzie zależeć od dochodów mieszkańców i rządowych algorytmów. – W tym roku wyraźnie widać, że ustawa daje dochody tym jednostkom, gdzie aktywność gospodarcza jest wyższa i są wzrosty wpływów z PIT i CIT. Gminy, gdzie ta aktywność maleje lub jest stagnacja, mogą liczyć na minimalne wzrosty lub spadki – komentuje Mariusz Gołaszewski, prezes spółki analitycznej Aesco Group. ©℗
