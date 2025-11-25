Prawie 43 mld zł w budżetach samorządów

Zbiorcze wyniki finansowe samorządów potwierdzają to, o czym DGP pisał zaraz po tym, jak samorządy poznały swoje wyniki za III kwartał 2025 r. Mimo problemów, przede wszystkim z finansowaniem oświaty, lokalne budżety są w lepszej kondycji niż w poprzednich latach.

"Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego po III kwartałach 2025 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką budżetową w kwocie 42 681 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 39 214 mln zł" – poinformował resort finansów.

Na prawie 42,7 mld zł nadwyżki złożyły się dochody w łącznej kwocie ponad 361 mld zł (361 295 mln zł) i wydatki na poziomie prawie 319 mld zł (318 614 mln zł). Jak podkreśla resort finansów, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonanie dochodów było o 14,2 proc. wyższe. Kwota zrealizowanych wydatków była wyższa o 7,9 proc.

"Według danych po III kwartałach 2025 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 59 760 mln zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 16 365 mln zł" – czytamy w informacji MF.

Zadłużenie samorządów po III kwartale 2025 r. sięgnęło prawie 108 mld zł, co stanowiło 22,7 proc. planowanych dochodów ogółem. Rok do roku zadłużenie wzrosło o 6,4 proc.

Budżety samorządów w lepszej kondycji niż w poprzednich latach

Wynik finansowy samorządów za III kwartał jest lepszy niż w poprzednich latach. Rok temu nadwyżka budżetowa wyniosła nieco ponad 21 mld zł. W 2023 r. - niecałe 8,3 mld zł. Mimo nadwyżek po III kwartałach, zarówno 2023 r., jak 2024 r. samorządy zamknęły deficytem budżetowym. W 2023 r. sięgnął on prawie 23 mld zł (przy planowanych 44,5 mld zł), a w 2024 r. - 819 mln zł (przy planowanych prawie 29 mld zł).

