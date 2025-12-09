Burmistrz Zakopanego: zmieniamy się, dostosowując do oczekiwań turystów

Łukasz Filipowicz stwierdził, że Zakopane wciąż opiera się na turystyce, choć biznes ten wygląda zupełnie inaczej niż w czasach PRL, a nawet jeszcze kilkanaście lat temu.
– Świat się znacząco zmniejszył, mamy samoloty i świetne lotnisko, szybką kolej. Mamy bardzo dużo turystów zagranicznych, to już nie są tylko nasi najbliżsi sąsiedzi, ale ludzie z dalekich zakątków globu, jak choćby turyści z Półwyspu Arabskiego – mówił burmistrz Zakopanego.
Decyzje pod wpływem prognozy pogody
Zmiana dotyczy także dynamiki związanej z rezerwacjami.
– W czwartek ktoś jeszcze niczego nie planuje, a w piątek siedzi w samochodzie i jedzie na szybki weekend do Zakopanego – opowiada samorządowiec, wyjaśniając, że ludzie patrzą w komórkach na prognozę pogody i podejmują decyzję o wyjeździe w ostatniej chwili.
Podejmowanie takich decyzji ułatwia rozbudowana baza noclegowa w Zakopanem.
– W dobie internetu w 20 sekund mamy zarezerwowany obiekt noclegowy, wsiadamy w samochód i jedziemy – opisał.
Dwutygodniowe turnusy to już przeszłość
Kolejna zmiana wiąże się ze skróceniem pobytu.
– To już nie są czasy dwutygodniowych turnusów, zmian w sobotę i typowych wczasów w pensjonacie z trzema posiłkami. To już odeszło w niepamięć – powiedział burmistrz Zakopanego.
Podkreślił, że w stolicy Tatr relacja jakości do ceny jest na najlepszym poziomie. W mieście są znakomite kwatery, a ich standard odbiega na plus nawet od alpejskich miejscowości.
– W Zakopanem można się wyspać za 100, 120 złotych za osobę, w żadnym kraju w Europie w takich warunkach człowiek nie jest w stanie skorzystać z noclegu – zauważył burmistrz Filipowicz.
Jak powiedział, Zakopane dostosowuje się do oczekiwań turystów, a ci chcą coraz lepszej jakości i luksusu.
Miasto chce żyć w symbiozie z przedsiębiorcami
Zmiany w mieście muszą być przeprowadzane w uzgodnieniu z przedsiębiorcami.
– Chcemy żyć z nimi w symbiozie – zapewnił burmistrz.
Jako przykład wskazał konsultacje dotyczące uchwały krajobrazowej, których celem jest wsłuchanie się w głos przedsiębiorców, w większości działających w turystyce. Łukasz Filipowicz dodał, że miasto nie zapomina o innych mieszkańcach. Ich potrzeby mają być uwzględnione w nowej strategii, choć ta w znaczącej części musi być poświęcona turystyce, z której żyje Zakopane.
