Zygmunt Berdychowski: Forum Samorządowe powinno być sygnałem dla rządzących

Zygmunt Berdychowski był gościem studia Dziennika Gazety Prawnej podczas Forum Samorządowego w Zakopanem. Zwracał uwagę na rosnące znaczenie samorządów w życiu gospodarczym i społecznym.

– Mają coraz więcej do powiedzenia, coraz więcej do zrobienia, a ich coraz większe zaangażowanie może prowadzić do rozwiązania najważniejszych problemów, o których dyskutują politycy w Warszawie i Brukseli – podkreślił i przekonywał o konieczności dyskusji na ten temat, choćby właśnie na Forum Samorządowym w Zakopanem czy wcześniejszym forum w Mikołajkach.

Samorządy czeka daleka droga

Jednym z tych wyzwań, o których dyskutują politycy, jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w związku z zagrożeniem wojną za naszą wschodnią granicą, które może dotknąć także Polskę. Według Zygmunta Berdychowskiego w normalnie funkcjonujących samorządach do wydatków, które już ponoszą, trzeba dołączyć również te związane z budową infrastruktury bezpieczeństwa dla ludności.

Przewodniczący Rady Forum Ekonomicznego wskazał, że gminy nie są jeszcze do tego przygotowane. Na razie wiedzą, że jest ustawa, że będą pieniądze, że same będą musiały dołożyć własne środki do inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ludności. Jak podkreślił Zygmunt Berdychowski, jest jeszcze daleka droga do tego, by przygotować koncepcje dla budowli, a jeszcze dalsza do przygotowania montażu finansowego i pozyskania pieniędzy.

Potrzebne pieniądze na inwestycje lokalne

Problem ze znalezieniem pieniędzy na inwestycje mają zwłaszcza gminy, w których zarejestrowano mało podmiotów gospodarczych.

– Nie ma żadnego alternatywnego źródła pobudzania inwestycji lokalnych – takiego, jakim był kiedyś Polski Ład – stwierdził Zygmunt Berdychowski.

Jego zdaniem takie spotkania jak Forum Samorządowe powinny być sygnałem dla rządzących, aby takie fundusze uruchomić.