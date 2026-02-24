Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa bez względu na cel pobytu

Dziś opłata miejscowa jest pobierana za każdą rozpoczętą dobę od osób fizycznych przebywających ponad dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, które posiadają korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (lub które znajdują się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej). W przypadku uzdrowisk rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Ministerstwo Finansów chce, aby gminy mogły pobierać opłaty bez względu na cel wizyty. Jednocześnie opłata będzie uiszczana w przypadku pobytów nieprzekraczających 30 kolejnych dni.

"Proponuje się umożliwienie nałożenia tych opłat niezależnie od celów pobytu, które nie powinny być uznane za determinujące zasadność pobierania tych opłat od osób przebywających w miejscowościach posiadających określone walory, w tym klimatyczne i krajobrazowe, i korzystających z bazy noclegowej. Proponuje się zatem powiązanie tych opłat z korzystaniem z usług hotelarskich, przy ograniczeniu poboru opłaty do pobytu nieprzekraczającego 30 kolejnych dni. Rozwiązanie to zapobiegnie m.in. nałożeniu opłat na osoby przebywające w tych miejscowościach w związku z wykonywaniem pracy, w tym sezonowej" – czytamy w założeniach do nowelizacji przepisów.

Zmiany w pobieraniu opłat przez gminy

Ponadto resort finansów zwraca uwagę, że dziś rady gmin mogą różnicować stawki opłat miejscowej i uzdrowiskowej, jednak przepisy nie precyzują kryteriów tego różnicowania. Po zmianach będą to: długość pobytu, sezon pobytu, kategoria obiektu. Zmieniony ma być też sposób pobierania opłaty.

"Rada gminy może zarządzić pobór opłaty miejscowej i uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności inkasenta wyłącznie do opłat pobranych, a niewpłaconych organowi podatkowemu, jak i z uwagi na często zmieniający się krąg inkasentów, co wymaga każdorazowego podjęcia uchwały rady gminy określającej imiennie osoby inkasentów, rozwiązanie to jest nieefektywne. Proponuje się zastąpienie poboru opłat w drodze inkasa obowiązkiem poboru opłat przez płatników, który nałożony będzie na podmioty świadczące usługi hotelarskie, co przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tych opłat" – proponuje MF

Osoby z niepełnosprawnościami zwolnione z opłat miejscowej i uzdrowiskowej

Obecnie opłaty miejscowej i uzdrowiskowej nie pobiera się od osób niewidomych oraz ich przewodników. Według Ministerstwa Finansów taki zakres zwolnienia jest niewystarczający – z punktu widzenia wspierania aktywności osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

"Proponuje się więc objęcie zwolnieniem z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym oraz towarzyszących im asystentów" – wskazuje resort finansów.

Przypomnijmy, że w Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem opłaty turystycznej, którą gminy mogłyby pobierać bez względu na to, czy posiadają walory klimatyczne, czy krajobrazowe. Na razie projekty złożyli posłowie Polski 2050 i Lewicy. Nad swoim pracuje również Ministerstwo Sportu i Turystyki.