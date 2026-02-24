„Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło możliwość podjęcia prac w celu integracji systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego z aplikacją mObywatel” – pisze, odpowiadając na wystąpienie posłów, Sławomir Pałka, wiceminister sprawiedliwości.

Konieczna współpraca między resortem cyfryzacji i Ministerstwem Sprawiedliwości

Grupa parlamentarzystów z pytaniami dotyczącymi możliwości rozszerzenia funkcjonalności aplikacji mObywatel wystąpiła w pierwszej kolejności do ministra cyfryzacji. W swoim wystąpieniu wskazywała, że obecnie uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wiąże się z kosztami oraz barierami proceduralnymi, w tym często koniecznością osobistego stawiennictwa, co stanowi realne utrudnienie dla obywateli – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – w dostępie do zatrudnienia, wolontariatu i działalności społecznej. Minister cyfryzacji w odpowiedzi zapewnił, że jest otwarty na rozwój mObywatela w zakresie, o jakim chodzi w interpelacji, jednak aby było to możliwe, konieczna jest współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości. Krzysztof Gawkowski dodał również, że rozmowy pomiędzy resortami zostały podjęte. Planowane jest ich wznowienie, natomiast inicjatywa w tym zakresie należy do MS. Jak wyjaśnił, warunkiem wdrożenia nowej funkcjonalności w aplikacji mObywatelu jest m.in. dostosowanie przepisów, złożenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości wniosku o nawiązanie współpracy zgodnie z art. 16 ustawy o aplikacji mObywatel, podpisanie porozumienia oraz wystawienie przez resort sprawiedliwości API (interfejsu programowania aplikacji) umożliwiającego uruchomienie usługi.

W związku z powyższym posłowie w drugim kroku zwrócili się z pytaniami do MS. Chcieli wiedzieć m.in., czy resort ten zamierza zainicjować wdrożenie w aplikacji mObywatel funkcjonalności umożliwiającej obywatelowi bieżące potwierdzenie informacji o własnej niekaralności, bez konieczności składania odrębnego wniosku w standardowym trybie, na jakim etapie znajdują się rozmowy dotyczące tej kwestii, prowadzone między MS a MC, a także czy resort sprawiedliwości dokonał już analizy prawnej w zakresie konieczności dostosowania przepisów, o których mowa w odpowiedzi ministra cyfryzacji.

Co dalej z Krajowym Rejestrem Karnym?

Odpowiedzi na pytania posłów udzielił wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. Na wstępie zapewnił, że jego resort dostrzega możliwość podjęcia prac w celu integracji systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego z aplikacją mObywatel. Zaraz jednak dodał, że w pierwszej kolejności konieczne jest wdrożenie eUsługi KRK 2.0 oraz integracja tego systemu z Portalem Rejestrów Sądowych. Chodzi o system, który zastąpi obecny elektroniczny Krajowy Rejestr Karny i który będzie od niego nowocześniejszy oraz bardziej funkcjonalny. Ma on zapewnić pełną obsługę wydawania zaświadczeń z KRK w drodze elektronicznej.

„Dopiero w następnym kroku możliwa będzie ewentualna integracja z mObywatel” – tłumaczy wiceminister Pałka i dodaje, że opracowywane rozwiązanie przewiduje wykorzystanie tej aplikacji jako jednego ze źródeł uwierzytelniających użytkownika, takich jak profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jak czytamy w odpowiedzi na poselską interpelację, wdrożenie w aplikacji mObywatel usługi umożliwiającej „potwierdzenie własnej niekaralności” powinno być poprzedzone szeroką oceną praktyczności tego rozwiązania i jego wpływu na sektor publiczny. „Dopiero tak przeprowadzona ocena umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnym powieleniu w aplikacji mObywatel niektórych funkcjonalności eUsługi KRK 2.0.” – zaznacza Sławomir Pałka. Ostrzega przy tym, że potencjalne rozszerzenie aplikacji nie byłoby w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, jakie wiążą się z procesem uzyskiwania informacji z KRK przez osoby fizyczne. Na przykład nie obejmowałoby użytkowników aplikacji, którzy mają inne obywatelstwo niż polskie. „Aplikacja mObywatel nie umożliwiałaby również działania poprzez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego osoby fizycznej, czy też przedstawiciela podmiotu uprawnionego do uzyskiwania informacji z Rejestru” – zauważono w piśmie.