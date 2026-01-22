Terminy składania PIT za 2025 rok – od kiedy można wysyłać deklaracje?

Roczne zeznanie podatkowe (tzw. PIT) składa się od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jak to wygląda na przykładzie? PIT za 2025 rok podatnik powinien przesłać do fiskusa między 15 lutym a 30 kwietnia 2026 roku.

Ostateczna data rozliczenia z fiskusem. Co, jeśli złożysz PIT wcześniej?

Jeśli dokument zostanie złożony wcześniej, urząd skarbowy nie rozpatrzy go od razu. Zostanie on potraktowany tak, jakby wpłynął 15 lutego.

Jak złożyć zeznanie podatkowe? Twój e-PIT, Poczta Polska i urząd skarbowy

Zeznanie podatkowe można przesłać do fiskusa drogą elektroniczną, np. w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy lub przez e-Deklaracje. Inną opcją jest wysłanie deklaracji drogą pocztową (wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub złożenie jej osobiście w siedzibie urzędu skarbowego.

Kluczowa data dla wysyłających listownie: liczy się data stempla pocztowego

Należy pamiętać, aby list z PIT został nadany na adres fiskusa przed upływem terminu złożenia zeznania. Ostateczny termin to 30 kwietnia 2026 roku.

Kary za spóźnienie z PIT: dlaczego warto trzymać się ustawowych terminów?

Terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z prawa podatkowego pozwala podatnikowi uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej. Dodatkowo chroni przed naliczaniem odsetek za zwłokę.