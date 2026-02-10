- Czym jest Twój e-PIT i dla kogo KAS przygotowuje zeznanie?
Czym jest Twój e-PIT i dla kogo KAS przygotowuje zeznanie?
Twój e-PIT to usługa dostępna w serwisie e-Urząd Skarbowy, w ramach której Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wstępne zeznanie podatkowe za podatnika. Formularz powstaje automatycznie na podstawie danych przekazanych fiskusowi przez pracodawców, ZUS oraz innych płatników, m.in. z informacji PIT-11, PIT-40A czy PIT-11A. Z rozwiązania korzystają przede wszystkim:
- emeryci i renciści,
- zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- osoby osiągające dochody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło),
- niektórzy podatnicy na ryczałcie.
Automatyczne zatwierdzenie PIT za 2025 rok – dlaczego to bywa pułapką?
PIT za 2025 rok podatnicy mogą składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Przez cały ten czas mają oni pełny dostęp do swoich e-PIT-ów i mogą dowolnie edytować automatycznie wypełnione dane. Co jeśli nie podejmą żadnego działania? Wówczas, po 30 kwietnia 2026 roku:
- PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie uznane za złożone w takiej formie, w jakiej zostały automatyczne wypełnione,
- urząd skarbowy przyjmie wersję przygotowaną przez system.
I w związku z tym pojawia się pewien problem. Automatyczny PIT uwzględnia wyłącznie dane, które już znajdują się w systemach skarbówki - nie uwzględnia możliwych do odliczenia ulg podatkowych lub preferencyjnych sposobów rozliczenia dochodów.
Jakie ulgi podatkowe tracisz przez automatyczny PIT?
Najczęstsze straty dotyczą:
- braku wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
- nieuwzględnienie rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
- pominięcia ulgi na dzieci lub nieaktualnych danych o dzieciach,
- nieuwzględnienia ulgi na internet, darowizn czy termomodernizacji.
- brak rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej.
Co to oznacza w praktyce? Podatnik traci pieniądze, które mogłyby wrócić na konto, zostają w budżecie państwa.
Kiedy Twój e-PIT nie wystarczy? Uwaga na działalność i dochody z zagranicy
Choć Twój e-PIT sprawdza się w prostych przypadkach, warto mieć świadomość, że nie zastępuje pełnego rozliczenia przy bardziej skomplikowanych dochodach. Ostrożność powinni zachować w szczególności podatnicy, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą,
- uzyskiwali dochody z zagranicy,
- rozliczają niestandardowe źródła przychodu,
- sprzedawali nieruchomości.
W takich sytuacjach system może wymagać ręcznego uzupełnienia danych albo całkowicie nie zatwierdzi deklaracji automatycznie. Brak działania może skutkować nie tylko opóźnieniem, ale też odsetkami i sankcjami podatkowymi.
Terminy rozliczeń 2026: kiedy najlepiej wysłać e-PIT, by szybko otrzymać zwrot?
Eksperci podatkowi są zgodni: najlepszy moment na złożenie PIT za 2025 rok to tuż po 15 lutego 2026 roku. Od tej daty liczy się bowiem 45-dniowy termin na zwrot nadpłaty.
Im szybciej zaakceptujesz lub poprawisz swój PIT:
- Tym szybciej odzyskasz pieniądze,
- Tym mniejsze ryzyko błędów,
- Tym większa kontrola nad rozliczeniem.
Logowanie do e-Urzędu Skarbowego: Profil Zaufany, mObywatel i inne metody
Dostęp do Twojego e-PIT-a możliwy jest przez stronę podatki.gov.pl w ramach e-Urzędu Skarbowego. System oferuje kilka metod potwierdzenia tożsamości. Dostępne sposoby logowania:
- Profil Zaufany (login i hasło lub bankowość elektroniczna),
- bankowość internetowa – logowanie jak do konta bankowego,
- aplikacja mObywatel – skan kodu QR i potwierdzenie w telefonie,
- e-Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (wymaga czytnika).
Po zalogowaniu wystarczy przejść do zakładki „Twój e-PIT”, gdzie wyświetlone zostaną przygotowane deklaracje.
