Gdzie sprawdzić status zwrotu podatku z PIT?
Szybkim sposobem na sprawdzenie nadpłaty jest e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl. System ten pozwala monitorować etap weryfikacji deklaracji bez wychodzenia z domu. To najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na uzyskanie aktualnych informacji o:
- nadpłacie podatku,
- terminie realizacji zwrotu i jego wysokości,
- formie przekazania pieniędzy,
- etapie weryfikacji deklaracji.
Jak sprawdzić zwrot podatku? Instrukcja krok po kroku
Zaloguj się do serwisu podatki.gov.pl
Wejdź na stronę podatki.gov.pl. Następnie zaloguj się do swojego konta (np. przez Profil Zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczną).
Przejdź do zakładki „Zwroty podatków”
Po zalogowaniu na stronę podatki.gov.pl wybierz zakładkę o nazwie „Zwroty podatków”. Dostępna jest w dolnej części listy.
Sprawdź informacje zawarte w tabeli
Po przejściu do „Zwrotu podatków” wyświetli się tabela zawierająca informacje o rozliczeniach podatkowych wystawionych po 1 stycznia 2021 r. Pojawią się tam takie dane, jak:
- tytuł zwrotu
- rok rozliczenia
- okres
- kwota zwrotu
- status zwrotu
- szczegóły
|Kolumna
|Co oznacza
|Status
|Informuje, czy zwrot jest w trakcie realizacji, czy został już wysłany
|Kwota
|Dokładna suma, jaka wpłynie na twoje konto
|Szczegóły
|Sprawdzisz tu, m.in. datę zlecenia przelewu
Kliknij „Szczegóły” i przejdź do informacji o zwrocie
Po wybraniu opcji „Szczegóły” zobaczysz dodatkowe informacje, takie jak:
- dokładna data zwrotu podatku,
- typ zwrotu (np. przelew bankowy lub przekaz pocztowy).
Ile czeka się na zwrot podatku PIT z urzędu skarbowego?
Termin zwrotu nadpłaty uzależniony jest od formy złożenia deklaracji. Ile wynosi?
- Elektronicznie (Twój e-PIT): do 45 dni.
- Papierowo (w urzędzie): do 3 miesięcy.
- Z Kartą Dużej Rodziny: priorytetowy zwrot do 30 dni.
Warto regularnie sprawdzać status zwrotu podatku online, aby wiedzieć, kiedy środki trafią na konto.
