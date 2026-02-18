Wniosek o zabezpieczenie roszczenia to konsekwencja wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 19 stycznia br. Izba, po rozpoznaniu odwołania konsorcjum Budimex-PORR, zadecydowała o wykluczeniu konsorcjum Torpol-Mirbud z postępowania przetargowego na przebudowę kluczowego odcinka Rail Baltica. Na początku listopada oferta konsorcjum Mirbudu i Torpolu została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza, ale w wyniku odwołania od tej decyzji do KIO przez konsorcjum Budimex-PORR, to właśnie propozycja tych firm została oceniona najwyżej.

Co kluczowe, ofertę Torpol‑Mirbud, korzystniejszą o ponad 400 mln zł w przetargu na niemal 5 mld zł, odrzucono z powodu pominięcia w dokumentach przetargowych informacji o nałożonej na Mirbud w 2022 r. karze środowiskowej w wysokości 15 tys. zł.

W blisko 40-letniej działalności Mirbudu na rynku, po raz pierwszy jesteśmy w sytuacji, gdy pomimo złożenia oferty o ponad 400 mln zł tańszej, zostaliśmy wykluczeni z postępowania przetargowego z powodu nieuwzględnienia w dokumentach przetargowych kary w wysokości 15 tys. zł. Warto w tym miejscu zadać pytanie o proporcjonalność podjętej decyzji. Czy kara w wysokości kilkunastu tysięcy zł powinna przesądzać o obciążeniu budżetu państwa i podatników dodatkowymi 400 mln zł? O tyle właśnie wyższa jest wartość kolejnej oferty złożonej w postępowaniu - tłumaczy Paweł Korzeniowski, członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Mirbud S.A.

Równolegle do wniosku o udzielenie zabezpieczenia, Mirbud i Torpol zapowiadają złożenie w najbliższych dniach skargi na decyzję KIO, która wykluczyła konsorcjum z przetargu na przebudowę Rail Baltica.

Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że niepodanie informacji o incydentalnej karze w dokumentach przetargowych nie powinno mieć wpływu na rozstrzygnięcie tego postępowania. Podejmiemy kroki prawne w obronie kontraktu, w którym nasza oferta była najkorzystniejsza. Warto zwrócić uwagę, że mówimy o karze w wysokości 15 tys. zł, przy czym najwyższa możliwa sankcja wynosiła 1 mln zł. Już sam wymiar kary pokazuje więc minimalną skalę naruszenia w tym przypadku. Inny kluczowy aspekt, to kwestia przedawnienia kary w toku postępowania przetargowego. Ta przedawniła się jeszcze przed decyzją o wyborze oferty naszego konsorcjum - tłumaczy Anna Więzowska, członek zarządu, dyrektor działu prawnego i roszczeń w Mirbud S.A.

W złożonym wniosku, konsorcjum Torpol-Mirbud podkreśla, że proponowany sposób zabezpieczenia roszczeń ma nie dopuścić do powstania nieodwracalnych skutków, jakie wywołałoby zawarcie przez Zamawiającego umowy z innymi oferentami.