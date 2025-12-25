Poniższy przewodnik przedstawia zasady wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, praktykę sądów oraz przykłady z orzecznictwa.

Na czym polega władza rodzicielska?

Władza rodzicielska obejmuje trzy główne obszary:

pieczę nad osobą dziecka (wychowanie, zdrowie, edukacja),

(wychowanie, zdrowie, edukacja), zarząd majątkiem dziecka ,

, reprezentację dziecka przed instytucjami i sądami.

Jej wykonywanie musi być zgodne z dobrem dziecka i interesem społecznym.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską? - zasada dobra dziecka

Sąd rodzinny ingeruje w wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy:

występuje zagrożenie dobra dziecka , albo

, albo konflikt między rodzicami uniemożliwia prawidłowe wychowanie.

Najczęstsze podstawy ograniczenia:

trwały konflikt między rodzicami co do sposobu wykonywania pieczy,

brak współpracy rodziców w podejmowaniu decyzji o dziecku,

rażące zaniedbywanie obowiązków wychowawczych,

stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej lub ekonomicznej,

uzależnienia wpływające na bezpieczeństwo dziecka (alkohol, narkotyki),

zaburzenia zachowania rodzica (np. niestabilność emocjonalna),

opuszczanie dziecka lub brak zainteresowania jego potrzebami.

Przykładowe rozstrzygnięcia sądów (orzeczenia)

Sądy rodzinne regularnie ograniczają władzę rodzicielską w przypadkach podobnych do poniższych:

Przykład 1 – konflikt rodziców uniemożliwiający podejmowanie decyzji

Sąd ograniczył władzę ojcu do współdecydowania o leczeniu, edukacji, wyjazdach poza granicę kraju, ponieważ rodzice nie byli w stanie podejmować wspólnych decyzji w prawidłowy sposób (Postanowienie Sądu Rejonowego w Brodnicy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt III Nsm 471/20).

Przykład 2 – nadużywanie alkoholu

Wobec matki i ojca ograniczono władzę poprzez zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny. Udowodniono, że dzieci wielokrotnie były świadkami awantur, co wpływało na ich prawidłowy wzrost i rozwój (Postanowienie Sądu Rejonowego w Kole, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt III Nsm 466/22).

Przykład 3 – stosowanie przemocy psychicznej

Obojgu rodzicom ograniczono władzę rodzicielską nad ich małoletnimi dziećmi poprzez zobowiązanie ich do wspólnej pracy z asystentem rodziny przez co najmniej rok, odbywania wspólnych konsultacji psychologicznych z psychologiem 1 raz w miesiącu w celu uzgodnienia wspólnych zasad wychowawczych i omawiania bieżących spraw dzieci, podjęcia psychoterapii osobistej przez okres 2 lat, udziału w warsztatach wychowawczych lub warsztatach dla rodziców pozostających w konflikcie okołorozwodowym, zabronić każdemu z rodziców wypowiadania negatywnych treści o drugim z rodziców (w tym wypowiadania się źle nawet przez telefon w obecności dzieci) (Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt VI Nsm 488/16).

Formy ograniczenia władzy rodzicielskiej

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską m.in. poprzez:

ustalenie konkretnych obowiązków wobec dziecka (np. leczenie, edukacja);

wobec dziecka (np. leczenie, edukacja); ustanowienie nadzoru kuratora sądowego ;

; skierowanie rodziców do specjalistów (psycholog, terapia);

(psycholog, terapia); umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce , jeśli sytuacja jest szczególnie poważna;

, jeśli sytuacja jest szczególnie poważna; ograniczenie zakresu decyzyjności jednego z rodziców, np. tylko do współdecydowania o leczeniu lub edukacji;

jednego z rodziców, np. tylko do współdecydowania o leczeniu lub edukacji; zakaz kontaktu lub kontakty wyłącznie pod nadzorem.

Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy – różnice

Instytucja Kiedy stosowana? Skutek Ograniczenie władzy zagrożenie dobra dziecka rodzic traci część uprawnień Zawieszenie władzy przeszkoda o charakterze czasowym (choroba, terapia, wyjazd) brak wykonywania praw do czasu ustania przeszkody Pozbawienie władzy poważne zagrożenie lub długotrwałe zaniedbanie pełne odebranie praw rodzicielskich

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – instrukcja krok po kroku

Co powinien zawierać wniosek?

oznaczenie sądu (sąd rejonowy – wydział rodzinny),

dane rodziców i dziecka,

precyzyjne żądanie (np. ograniczenie władzy jednemu z rodziców),

propozycję zakresu ograniczenia,

uzasadnienie z przykładami zachowań lub sytuacji,

dowody (smsy, opinie psychologiczne, notatki Policji, świadkowie).

Przykładowe dowody:

informacje ze szkoły lub przedszkola,

dokumentacja medyczna,

zeznania świadków,

notatki urzędowe,

opinie psychologów lub OZSS.

Co mówią eksperci?

Eksperci prawa rodzinnego podkreślają:

sądy w 2024–2025 roku koncentrują się przede wszystkim na ocenie kompetencji wychowawczych , a nie na konflikcie między rodzicami;

, a nie na konflikcie między rodzicami; ograniczenie władzy nie jest karą, lecz środkiem ochrony dziecka;

w sprawach opiekuńczych sądy coraz częściej korzystają z kuratorów oraz opinii psychologów;

w sprawach z przemocą lub uzależnieniami reakcja sądów jest bardziej zdecydowana.

FAQ

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wyklucza kontakty z dzieckiem?

Nie - zakres kontaktów jest ustalany odrębnie.

Czy władza rodzicielska może zostać przywrócona?

Tak - po ustaniu przyczyn i na wniosek rodzica.

Czy samo niepłacenie alimentów powoduje ograniczenie władzy?

Nie automatycznie, ale może być jedną z przesłanek.

Czy przeprowadzka rodzica za granicę jest podstawą ograniczenia?

Tylko wtedy, gdy faktycznie uniemożliwia to wykonywanie obowiązków.

Czy od wyroku można się odwołać?

Tak - przysługuje apelacja do sądu okręgowego.

