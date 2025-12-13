Podstawowe koszty rozwodu w 2026 roku

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

W 2026 roku opłata pozostanie taka sama jak w poprzednich latach:

600 zł - opłata od pozwu o rozwód.

Jeżeli sąd orzeknie rozwód bez winy, strona wygrywająca (lub oboje małżonkowie, jeśli obie strony będą wnosić o rozwód bez winy) otrzyma możliwość żądania zwrotu połowy opłaty, czyli 300 zł.

Opłata w przypadku mediacji z urzędu

150 zł - opłata za skierowanie sprawy do mediacji,

100 zł - za każdą kolejną sesję mediacyjną.

Koszty opinii biegłych (opcjonalne)

W sprawach dotyczących dzieci sąd może zlecić opinię Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Przykładowe szacunkowe koszty opinii to:

Podstawowa opinia: 1500-3000 zł

1500-3000 zł Opinia o średniej złożoności: 3000-6000 zł

3000-6000 zł Opinia w skomplikowanej sprawie: 6000-15 000 zł lub więcej

6000-15 000 zł lub więcej Wycena nieruchomości: 1500-2500 zł za prostą wycenę, a nawet powyżej 10 000 zł za bardziej skomplikowane przypadki

Koszty pełnomocnika

Przepisy określają minimalną wysokość kosztów zastępstwa w sprawach o rozwód i unieważnienia małżeństwa na poziomie 720 zł.

Faktyczne wynagrodzenie pełnomocnika może być wyższe, co zależy od złożoności sprawy, miasta, doświadczenia pełnomocnika i liczby terminów rozpraw.

Widełki rynkowe:

3000 - 6000 zł - typowa stawka w sprawach bez orzekania o winie,

- typowa stawka w sprawach bez orzekania o winie, 5000 - 10 000 zł - w sprawach z orzekaniem o winie lub dotyczących opieki nad dziećmi.

Podawane kwoty to orientacyjne widełki rynkowe, oparte na praktyce kancelarii, natomiast przepisy określają jedynie stawki minimalne, które w praktyce są zwykle wyższe.

Oprócz wynagrodzenia pełnomocnika należy uiścić oddzielnie opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł.

Dokumenty wymagane do złożenia pozwu o rozwód

Lista dokumentów:

Pozew o rozwód - główny dokument wszczynający postępowanie. Odpis skrócony aktu małżeństwa - konieczny do potwierdzenia zawarcia małżeństwa. Odpisy aktów urodzenia dzieci - wymagane przy kwestiach dotyczących opieki i władzy rodzicielskiej. Dowody w sprawie winy (opcjonalnie) - np. korespondencja, zdjęcia. Zaświadczenia o zarobkach (opcjonalnie) - potrzebne przy żądaniu alimentów. Potwierdzenie uiszczenia opłaty 600 zł. Odpis pozwu - dla drugiej strony.

Jak złożyć pozew o rozwód - instrukcja krok po kroku

Krok 1: Przygotowanie pozwu

W pozwie trzeba będzie wskazać m.in.:

żądanie rozwodu (z winą / bez winy),

żądania dotyczące dzieci i alimentów,

propozycję sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Krok 2: Dołączenie dokumentów

Należy załączyć wszystkie dokumenty oraz ich odpisy.

Krok 3: Wniesienie opłaty sądowej

Wpłata 600 zł na rachunek sądu lub poprzez e‑płatności.

Krok 4: Złożenie pozwu

Pozew będzie można złożyć:

w biurze podawczym sądu,

pocztą,

elektronicznie przez e‑PUAP (jeśli sąd to umożliwi).

Krok 5: Oczekiwanie na termin rozprawy

Czas oczekiwania będzie zależał od obciążenia sądu - od kilku miesięcy do nawet roku.

Krok 6: Rozprawa rozwodowa

Sąd będzie przesłuchiwał strony i świadków oraz wyda orzeczenie.

Koszty dodatkowe - kiedy mogą się pojawić?

Rodzaj kosztu Kwota Kiedy wystąpi? Odpis wyroku 20 zł przy potrzebie dodatkowych egzemplarzy Mediacja prywatna 150-2000 zł gdy strony dobrowolnie wybiorą mediację Podział majątku 300 zł / 1000 zł gdy strony będą wnosić o podział przy rozwodzie Zażalenia / apelacje 100-600 zł przy odwołaniach

FAQ

Jakie będą koszty rozwodu w 2026 roku?

Podstawowa opłata to 600 zł, pozostałe koszty zależą od mediacji, opinii i usług prawnych.

Czy będzie można odzyskać część opłaty za rozwód?

Tak - 300 zł w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Czy podział majątku zwiększy koszty rozwodu?

Tak - od 300 do 1000 zł.

Czy rozwód będzie można przeprowadzić bez adwokata?

Tak, choć w sprawach spornych pomoc pełnomocnika jest często korzystna.

Ile potrwa postępowanie rozwodowe?

Od kilku miesięcy do nawet 2 lat, zależnie od złożoności.

Źródła: