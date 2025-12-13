- Podstawowe koszty rozwodu w 2026 roku
Podstawowe koszty rozwodu w 2026 roku
Opłata sądowa od pozwu o rozwód
W 2026 roku opłata pozostanie taka sama jak w poprzednich latach:
- 600 zł - opłata od pozwu o rozwód.
Jeżeli sąd orzeknie rozwód bez winy, strona wygrywająca (lub oboje małżonkowie, jeśli obie strony będą wnosić o rozwód bez winy) otrzyma możliwość żądania zwrotu połowy opłaty, czyli 300 zł.
Opłata w przypadku mediacji z urzędu
- 150 zł - opłata za skierowanie sprawy do mediacji,
- 100 zł - za każdą kolejną sesję mediacyjną.
Koszty opinii biegłych (opcjonalne)
W sprawach dotyczących dzieci sąd może zlecić opinię Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.
Przykładowe szacunkowe koszty opinii to:
- Podstawowa opinia: 1500-3000 zł
- Opinia o średniej złożoności: 3000-6000 zł
- Opinia w skomplikowanej sprawie: 6000-15 000 zł lub więcej
- Wycena nieruchomości: 1500-2500 zł za prostą wycenę, a nawet powyżej 10 000 zł za bardziej skomplikowane przypadki
Koszty pełnomocnika
Przepisy określają minimalną wysokość kosztów zastępstwa w sprawach o rozwód i unieważnienia małżeństwa na poziomie 720 zł.
Faktyczne wynagrodzenie pełnomocnika może być wyższe, co zależy od złożoności sprawy, miasta, doświadczenia pełnomocnika i liczby terminów rozpraw.
Widełki rynkowe:
- 3000 - 6000 zł - typowa stawka w sprawach bez orzekania o winie,
- 5000 - 10 000 zł - w sprawach z orzekaniem o winie lub dotyczących opieki nad dziećmi.
Podawane kwoty to orientacyjne widełki rynkowe, oparte na praktyce kancelarii, natomiast przepisy określają jedynie stawki minimalne, które w praktyce są zwykle wyższe.
Oprócz wynagrodzenia pełnomocnika należy uiścić oddzielnie opłatę skarbową od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł.
Dokumenty wymagane do złożenia pozwu o rozwód
Lista dokumentów:
- Pozew o rozwód - główny dokument wszczynający postępowanie.
- Odpis skrócony aktu małżeństwa - konieczny do potwierdzenia zawarcia małżeństwa.
- Odpisy aktów urodzenia dzieci - wymagane przy kwestiach dotyczących opieki i władzy rodzicielskiej.
- Dowody w sprawie winy (opcjonalnie) - np. korespondencja, zdjęcia.
- Zaświadczenia o zarobkach (opcjonalnie) - potrzebne przy żądaniu alimentów.
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty 600 zł.
- Odpis pozwu - dla drugiej strony.
Jak złożyć pozew o rozwód - instrukcja krok po kroku
Krok 1: Przygotowanie pozwu
W pozwie trzeba będzie wskazać m.in.:
- żądanie rozwodu (z winą / bez winy),
- żądania dotyczące dzieci i alimentów,
- propozycję sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.
Krok 2: Dołączenie dokumentów
Należy załączyć wszystkie dokumenty oraz ich odpisy.
Krok 3: Wniesienie opłaty sądowej
Wpłata 600 zł na rachunek sądu lub poprzez e‑płatności.
Krok 4: Złożenie pozwu
Pozew będzie można złożyć:
- w biurze podawczym sądu,
- pocztą,
- elektronicznie przez e‑PUAP (jeśli sąd to umożliwi).
Krok 5: Oczekiwanie na termin rozprawy
Czas oczekiwania będzie zależał od obciążenia sądu - od kilku miesięcy do nawet roku.
Krok 6: Rozprawa rozwodowa
Sąd będzie przesłuchiwał strony i świadków oraz wyda orzeczenie.
Koszty dodatkowe - kiedy mogą się pojawić?
|Rodzaj kosztu
|Kwota
|Kiedy wystąpi?
|Odpis wyroku
|20 zł
|przy potrzebie dodatkowych egzemplarzy
|Mediacja prywatna
|150-2000 zł
|gdy strony dobrowolnie wybiorą mediację
|Podział majątku
|300 zł / 1000 zł
|gdy strony będą wnosić o podział przy rozwodzie
|Zażalenia / apelacje
|100-600 zł
|przy odwołaniach
FAQ
Jakie będą koszty rozwodu w 2026 roku?
Podstawowa opłata to 600 zł, pozostałe koszty zależą od mediacji, opinii i usług prawnych.
Czy będzie można odzyskać część opłaty za rozwód?
Tak - 300 zł w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.
Czy podział majątku zwiększy koszty rozwodu?
Tak - od 300 do 1000 zł.
Czy rozwód będzie można przeprowadzić bez adwokata?
Tak, choć w sprawach spornych pomoc pełnomocnika jest często korzystna.
Ile potrwa postępowanie rozwodowe?
Od kilku miesięcy do nawet 2 lat, zależnie od złożoności.
