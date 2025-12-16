Zgodnie z przepisami odmowa złożenia ślubowania wobec prezydenta jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W 2015 r. wykorzystał to prezydent Andrzej Duda, który nie odebrał ślubowania od trzech sędziów wybranych przez Sejm, co zapoczątkowało kryzys wokół instytucji Trybunału Konstytucyjnego.

Rządząca koalicja, która wedle zapowiedzi planuje uzupełniać skład TK, obawia się scenariusza, w którym sytuacja powtórzy się z obecnie urzędującym prezydentem Karolem Nawrockim. W zeszłym tygodniu, w podcaście Radia Zet, pytany o pomysł zaprzysiężenia sędziów TK u notariusza, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do niego umiarkowanie przychylnie.

– Prawnicy mówią, że jest to prawnie dopuszczalne (…) Zobaczymy, ja nie chcę dzisiaj nic przesądzać – odparł, wskazując, że rząd „na pewno nie będzie biernie czekać”, jeśli Nawrocki odmawiałby przyjęcia ślubowania od sędziów.

Przepis, zgodnie z którym sędzia trybunału, po upływie co najmniej 14 dni, ale nie później niż 30. dnia od dnia jego wyboru przez Sejm, może złożyć ślubowanie w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i przekazać je marszałkowi Sejmu, znalazł się już w noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z września 2024 r. TK uznał ją za niekonstytucyjną, a powodem była m.in. właśnie ta regulacja. „Stworzenie możliwości ślubowania przed notariuszem pozostaje w sprzeczności zarówno z rolą prezydenta w procedurze inwestytury sędziego, jak również z wagą i charakterem ślubowania sędziego TK” – wskazano w uzasadnieniu.

To prezydent odbiera ślubowanie od sędziów TK

Pomysł krytykuje również dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. – Przepisy przesądzają wprost, że to prezydent odbiera ślubowanie od sędziów TK. Nie ma możliwości prawnej, żeby ktokolwiek go zastąpił. Gdyby któryś z notariuszy zdecydował się na przyjęcie ślubowania, popełniłby delikt prawny, bo wykroczyłby poza katalog swoich uprawnień – powiedział DGP.

– Dotychczasowa formuła czynności notarialnych nie obejmuje czynności wykraczających poza prawo cywilne – wtóruje mu jeden z notariuszy, proszący o anonimowość. Rozmówca DGP zwraca przy tym uwagę, że nawet w abstrakcyjnym scenariuszu, w którym kompetencje notariatu poszerzyłyby się o te zarezerwowane dotychczas dla prezydenta, to można by to zrobić tylko… ustawą, która wymaga podpisu prezydenta. ©℗