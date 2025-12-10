- List żelazny: jak działa porozumienie z sądem?
List żelazny to specjalny środek ochrony procesowej (regulowany m.in. w art. 281-284 Kodeksu postępowania karnego), mający na celu umożliwienie oskarżonemu lub podejrzanemu przebywającemu poza granicami Polski, dobrowolny powrót do kraju i udział w postępowaniu karnym z tzw. wolnej stopy.
List żelazny: jak działa porozumienie z sądem?
W swojej istocie list żelazny można określić jako rodzaj porozumienia procesowego zawieranego między sądem okręgowym (właściwym miejscowo) a oskarżonym (lub podejrzanym) przebywającym za granicą, często w obawie przed tymczasowym aresztowaniem po powrocie.
Jego kluczowym elementem jest gwarancja sądu,który zapewnia oskarżonemu, że w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania nie zostanie on tymczasowo aresztowany i będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Jeśli wcześniej zastosowano wobec niego areszt, zostanie on uchylony z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.
Ważne
Zgodnie z art. 281 § 1 k.p.k. list żelazny może zostać wydany tylko wtedy, gdy oskarżony przebywa za granicą i złoży stosowne oświadczenie o gotowości stawiennictwa przed sądem. Jeśli natomiast ukrywa się w kraju, udzielenie listu żelaznego jest wykluczone — w takiej sytuacji sąd może wydać jedynie list gończy i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.
Obowiązki oskarżonego przy liście żelaznym – czego musi przestrzegać, by nie stracić ochrony sądu?
W zamian za udzielenie gwarancji wolności oskarżony zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania określonych warunków. Należą do nich m.in.:
- stawianie się na każde wezwanie organu procesowego (sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również prokuratora),
- niewydalanie się z obranego miejsca pobytu bez zgody sądu, co często wiąże się także z obowiązkiem ujawnienia adresu pobytu,
- powstrzymywanie się od nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień oraz od jakiegokolwiek bezprawnego utrudniania postępowania karnego,
- a niekiedy również – wniesienie poręczenia majątkowego (kaucji).
Co ważne, że sąd może w każdej chwili odwołać list żelazny. Stanie się tak przede wszystkim wtedy, gdy oskarżony nie zastosuje się do któregokolwiek z określonych wcześniej warunków.
List żelazny a poręczenie majątkowe
Wydanie listu żelaznego może być uzależnione od wniesienia poręczenia majątkowego. W takim przypadku wpłata poręczenia staje się warunkiem umożliwiającym podejrzanemu odpowiadanie z wolnej stopy. Ma to zapewnić, że podejrzany będzie stawiał się na wezwania organów procesowych, nie opuści kraju bez zgody sądu, nie będzie wpływał na zeznania świadków ani w inny sposób utrudniał postępowania karnego.
Jak ustala się wysokość poręczenia? W orzecznictwie podkreśla się, że kluczowe znaczenie mają waga zarzucanego przestępstwa, jego skutki oraz sposób działania sprawcy, a nie jego sytuacja majątkowa. Jednocześnie kwota poręczenia powinna być dostosowana do możliwości finansowych podejrzanego, tak aby skutecznie motywowała go do przestrzegania warunków postępowania.
List żelazny: czym naprawdę jest i kiedy sąd może go odmówić?
List żelazny nie stanowi środka zapobiegawczego, lecz jest innym środkiem przymusu (Postanowienie SA w Krakowie z 22 czerwca 1996 r., sygn. II AKz 88/96). Jego istotą jest zdyscyplinowanie oskarżonego i zapewnienie jego udziału w postępowaniu. O wydanie listu może wystąpić wyłącznie oskarżony lub jego obrońca, przy czym decyzja sądu ma charakter fakultatywny — nawet prawidłowo złożony wniosek nie obliguje sądu do jego uwzględnienia, np. jeśli sąd uzna, że w sprawie może dojść do matactwa. Od postanowienia odmawiającego wydania listu żelaznego nie przysługuje zażalenie. Gwarancja wolności wynikająca z listu żelaznego wygasa natomiast z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania.
Dlaczego list żelazny jest rzadko stosowany?
Choć instytucja listu żelaznego istnieje w polskim prawie od wielu dekad i niegdyś bywała stosowana dość często, dziś sądy się nią posługują wyjątkowo rzadko. Powód jest dość prozaiczny. Jeszcze w latach 90. i na początku XXI wieku sprowadzenie do Polski osoby poszukiwanej listem gończym i zatrzymanej za granicą było skomplikowane i czasochłonne. Procedura wymagała wielu formalności i współpracy między państwami, co często wydłużało cały proces o miesiące, a nawet lata.
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Współpraca międzynarodowa służb policyjnych jest znacznie sprawniejsza, a w Europie funkcjonuje Europejski Nakaz Aresztowania, który pozwala szybko i skutecznie zatrzymać poszukiwanego i sprowadzić go do kraju. Co więcej, zanim sąd w ogóle podejmie decyzję o przyznaniu tzw. ochrony wynikającej z listu żelaznego, policjanci wcześniej namierzają i zatrzymują osobę poszukiwaną. To właśnie dlatego współcześnie list żelazny stał się narzędziem stosowanym coraz rzadziej – jego „funkcję ochronną” w wielu przypadkach skutecznie zastępują sprawne procedury międzynarodowe. Warto podkreślić, że wydanie listu żelaznego pozwala zmniejszyć koszty związane z poszukiwaniem podejrzanego oraz jego ewentualnym pobytem w więzieniu.
Andrzej Gołota, Henryk Kania. Kto jeszcze ubiegał się o list żelazny?
Jak już wspomniano, list żelazny jest instytucją stosowaną stosunkowo rzadko, najczęściej w głośnych sprawach gospodarczych lub kryminalnych, gdy oskarżony przebywa poza jurysdykcją polskich organów ścigania. Zapewnia on oskarżonemu możliwość obrony, jednocześnie ułatwiając organom procesowym zakończenie śledztwa i przeprowadzenie procesu.
Do najbardziej znanych przypadków, gdzie ubiegano się o list żelazny, należą:
Henryk Kania. Biznesmen poszukiwany w związku z upadłością Zakładów Mięsnych Henryk Kania. Przebywając za granicą, ubiegał się o list żelazny, co umożliwiłoby mu powrót do kraju. Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał mu list pod warunkiem wpłaty wysokiego poręczenia majątkowego (początkowo 8 mln zł, Sąd Apelacyjny podwyższył kaucję do 20 mln zł).
Michał K. (były szef RARS). Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zatrzymany w Londynie w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowościami w Agencji. Sąd Okręgowy w Warszawie wielokrotnie odmawiał wydania mu listu żelaznego, argumentując to m.in. obawą matactwa.
Kolejnym przykładem może być również sprawa Sebastiana M., kierowcy BMW, który spowodował tragiczny wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Po zdarzeniu natychmiast wyjechał z Polski, a jego adwokat wkrótce złożył wniosek o wydanie listu żelaznego, aby mógł odpowiadać z wolnej stopy. Sąd wówczas nie zgodził się na wydanie listu żelaznego.
Również Sąd w Krakowie wydał list żelazny dla Piotra Misztala, byłego posła, który przez kilka miesięcy od końca 2007 roku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. W 2009 roku, po uzyskaniu listu żelaznego za milion złotych poręczenia majątkowego, Misztal wrócił do Polski z USA. Dzięki temu postanowieniu były poseł mógł odpowiadać z wolnej stopy do prawomocnego zakończenia postępowania. Ostatecznie Sąd skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i 500 tys. zł grzywny za oszustwa podatkowe. Po uprawomocnieniu się wyroku sąd zwrócił milion złotych poręczenia majątkowego wniesionego za wydanie Piotrowi Misztalowi listu żelaznego.
Innym, historycznie często cytowanym przykładem (choć z lat 90. XX wieku) jest również sprawa boksera Andrzeja Gołoty. W okresie, gdy przebywał za granicą i był oskarżony o popełnienie przestępstwa w Polsce, również miał wystawiony list żelazny. W 1990 roku Gołota we Włocławku pobił kilka osób, groził im pistoletem gazowym i zabrał ubranie, za co usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Po ucieczce z kraju w 1991 r. wydano za nim list gończy. Lata później, już jako rozpoznawalny bokser, zaczął zabiegać o możliwość powrotu do Polski. Po wpłacie 30 tys. zł poręczenia sąd we Włocławku wydał mu list żelazny, pozwalający odpowiadać z wolnej stopy. W 1997 r. sąd skazał znanego pięściarza na dwa lata wierzenia w zawieszeniu na trzy lata.
FAQ:
Czym jest list żelazny i co gwarantuje oskarżonemu?
List żelazny to specjalny środek ochrony procesowej, który pozwala oskarżonemu przebywającemu za granicą wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Sąd gwarantuje brak tymczasowego aresztowania; wcześniej zastosowany areszt zostaje uchylony z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.
Kiedy sąd może wydać list żelazny, a kiedy jest to wykluczone?
Zgodnie z art. 281 § 1 k.p.k. list żelazny może być wydany tylko, gdy oskarżony przebywa za granicą i złoży oświadczenie o gotowości stawiennictwa. Gdy ukrywa się w kraju, udzielenie listu żelaznego jest wykluczone; sąd może wydać jedynie list gończy i zastosować środki zapobiegawcze.
Jakie obowiązki nakłada na oskarżonego list żelazny i kiedy może być odwołany?
List żelazny wymaga m.in. stawiania się na każde wezwanie, niewydalania się z obranego miejsca pobytu bez zgody sądu, powstrzymania od utrudniania postępowania oraz czasem wniesienia poręczenia majątkowego. Sąd może w każdej chwili odwołać list żelazny, zwłaszcza gdy warunki zostaną naruszone.
Od czego zależy wysokość poręczenia majątkowego przy liście żelaznym?
Kluczowe znaczenie mają waga zarzucanego przestępstwa, jego skutki i sposób działania sprawcy, a nie sytuacja majątkowa. Jednocześnie kwota poręczenia powinna być dostosowana do możliwości finansowych podejrzanego, aby skutecznie motywowała do przestrzegania warunków.
Kto może wystąpić o list żelazny i czy przysługuje zażalenie na odmowę?
O wydanie listu żelaznego może wystąpić wyłącznie oskarżony lub jego obrońca. Decyzja sądu ma charakter fakultatywny; nawet prawidłowy wniosek może zostać oddalony. Od postanowienia odmawiającego wydania listu żelaznego nie przysługuje zażalenie.
