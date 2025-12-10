List żelazny to specjalny środek ochrony procesowej (regulowany m.in. w art. 281-284 Kodeksu postępowania karnego), mający na celu umożliwienie oskarżonemu lub podejrzanemu przebywającemu poza granicami Polski, dobrowolny powrót do kraju i udział w postępowaniu karnym z tzw. wolnej stopy.

List żelazny: jak działa porozumienie z sądem?

W swojej istocie list żelazny można określić jako rodzaj porozumienia procesowego zawieranego między sądem okręgowym (właściwym miejscowo) a oskarżonym (lub podejrzanym) przebywającym za granicą, często w obawie przed tymczasowym aresztowaniem po powrocie.

Jego kluczowym elementem jest gwarancja sądu,który zapewnia oskarżonemu, że w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania nie zostanie on tymczasowo aresztowany i będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Jeśli wcześniej zastosowano wobec niego areszt, zostanie on uchylony z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.

Ważne Zgodnie z art. 281 § 1 k.p.k. list żelazny może zostać wydany tylko wtedy, gdy oskarżony przebywa za granicą i złoży stosowne oświadczenie o gotowości stawiennictwa przed sądem. Jeśli natomiast ukrywa się w kraju, udzielenie listu żelaznego jest wykluczone — w takiej sytuacji sąd może wydać jedynie list gończy i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

Obowiązki oskarżonego przy liście żelaznym – czego musi przestrzegać, by nie stracić ochrony sądu?

W zamian za udzielenie gwarancji wolności oskarżony zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania określonych warunków. Należą do nich m.in.:

stawianie się na każde wezwanie organu procesowego (sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również prokuratora),

(sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również prokuratora), niewydalanie się z obranego miejsca pobytu bez zgody sądu , co często wiąże się także z obowiązkiem ujawnienia adresu pobytu,

, co często wiąże się także z obowiązkiem ujawnienia adresu pobytu, powstrzymywanie się od nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień oraz od jakiegokolwiek bezprawnego utrudniania postępowania karnego,

lub wyjaśnień oraz od jakiegokolwiek bezprawnego utrudniania postępowania karnego, a niekiedy również – wniesienie poręczenia majątkowego (kaucji).

Co ważne, że sąd może w każdej chwili odwołać list żelazny. Stanie się tak przede wszystkim wtedy, gdy oskarżony nie zastosuje się do któregokolwiek z określonych wcześniej warunków.

List żelazny a poręczenie majątkowe

Wydanie listu żelaznego może być uzależnione od wniesienia poręczenia majątkowego. W takim przypadku wpłata poręczenia staje się warunkiem umożliwiającym podejrzanemu odpowiadanie z wolnej stopy. Ma to zapewnić, że podejrzany będzie stawiał się na wezwania organów procesowych, nie opuści kraju bez zgody sądu, nie będzie wpływał na zeznania świadków ani w inny sposób utrudniał postępowania karnego.

Jak ustala się wysokość poręczenia? W orzecznictwie podkreśla się, że kluczowe znaczenie mają waga zarzucanego przestępstwa, jego skutki oraz sposób działania sprawcy, a nie jego sytuacja majątkowa. Jednocześnie kwota poręczenia powinna być dostosowana do możliwości finansowych podejrzanego, tak aby skutecznie motywowała go do przestrzegania warunków postępowania.

List żelazny: czym naprawdę jest i kiedy sąd może go odmówić?

List żelazny nie stanowi środka zapobiegawczego, lecz jest innym środkiem przymusu (Postanowienie SA w Krakowie z 22 czerwca 1996 r., sygn. II AKz 88/96). Jego istotą jest zdyscyplinowanie oskarżonego i zapewnienie jego udziału w postępowaniu. O wydanie listu może wystąpić wyłącznie oskarżony lub jego obrońca, przy czym decyzja sądu ma charakter fakultatywny — nawet prawidłowo złożony wniosek nie obliguje sądu do jego uwzględnienia, np. jeśli sąd uzna, że w sprawie może dojść do matactwa. Od postanowienia odmawiającego wydania listu żelaznego nie przysługuje zażalenie. Gwarancja wolności wynikająca z listu żelaznego wygasa natomiast z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania.

Dlaczego list żelazny jest rzadko stosowany?

Choć instytucja listu żelaznego istnieje w polskim prawie od wielu dekad i niegdyś bywała stosowana dość często, dziś sądy się nią posługują wyjątkowo rzadko. Powód jest dość prozaiczny. Jeszcze w latach 90. i na początku XXI wieku sprowadzenie do Polski osoby poszukiwanej listem gończym i zatrzymanej za granicą było skomplikowane i czasochłonne. Procedura wymagała wielu formalności i współpracy między państwami, co często wydłużało cały proces o miesiące, a nawet lata.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Współpraca międzynarodowa służb policyjnych jest znacznie sprawniejsza, a w Europie funkcjonuje Europejski Nakaz Aresztowania, który pozwala szybko i skutecznie zatrzymać poszukiwanego i sprowadzić go do kraju. Co więcej, zanim sąd w ogóle podejmie decyzję o przyznaniu tzw. ochrony wynikającej z listu żelaznego, policjanci wcześniej namierzają i zatrzymują osobę poszukiwaną. To właśnie dlatego współcześnie list żelazny stał się narzędziem stosowanym coraz rzadziej – jego „funkcję ochronną” w wielu przypadkach skutecznie zastępują sprawne procedury międzynarodowe. Warto podkreślić, że wydanie listu żelaznego pozwala zmniejszyć koszty związane z poszukiwaniem podejrzanego oraz jego ewentualnym pobytem w więzieniu.

Andrzej Gołota, Henryk Kania. Kto jeszcze ubiegał się o list żelazny?

Jak już wspomniano, list żelazny jest instytucją stosowaną stosunkowo rzadko, najczęściej w głośnych sprawach gospodarczych lub kryminalnych, gdy oskarżony przebywa poza jurysdykcją polskich organów ścigania. Zapewnia on oskarżonemu możliwość obrony, jednocześnie ułatwiając organom procesowym zakończenie śledztwa i przeprowadzenie procesu.

Do najbardziej znanych przypadków, gdzie ubiegano się o list żelazny, należą:

Henryk Kania. Biznesmen poszukiwany w związku z upadłością Zakładów Mięsnych Henryk Kania. Przebywając za granicą, ubiegał się o list żelazny, co umożliwiłoby mu powrót do kraju. Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał mu list pod warunkiem wpłaty wysokiego poręczenia majątkowego (początkowo 8 mln zł, Sąd Apelacyjny podwyższył kaucję do 20 mln zł).

Michał K. (były szef RARS). Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zatrzymany w Londynie w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowościami w Agencji. Sąd Okręgowy w Warszawie wielokrotnie odmawiał wydania mu listu żelaznego, argumentując to m.in. obawą matactwa.

Kolejnym przykładem może być również sprawa Sebastiana M., kierowcy BMW, który spowodował tragiczny wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Po zdarzeniu natychmiast wyjechał z Polski, a jego adwokat wkrótce złożył wniosek o wydanie listu żelaznego, aby mógł odpowiadać z wolnej stopy. Sąd wówczas nie zgodził się na wydanie listu żelaznego.

Również Sąd w Krakowie wydał list żelazny dla Piotra Misztala, byłego posła, który przez kilka miesięcy od końca 2007 roku był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. W 2009 roku, po uzyskaniu listu żelaznego za milion złotych poręczenia majątkowego, Misztal wrócił do Polski z USA. Dzięki temu postanowieniu były poseł mógł odpowiadać z wolnej stopy do prawomocnego zakończenia postępowania. Ostatecznie Sąd skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i 500 tys. zł grzywny za oszustwa podatkowe. Po uprawomocnieniu się wyroku sąd zwrócił milion złotych poręczenia majątkowego wniesionego za wydanie Piotrowi Misztalowi listu żelaznego.

Innym, historycznie często cytowanym przykładem (choć z lat 90. XX wieku) jest również sprawa boksera Andrzeja Gołoty. W okresie, gdy przebywał za granicą i był oskarżony o popełnienie przestępstwa w Polsce, również miał wystawiony list żelazny. W 1990 roku Gołota we Włocławku pobił kilka osób, groził im pistoletem gazowym i zabrał ubranie, za co usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Po ucieczce z kraju w 1991 r. wydano za nim list gończy. Lata później, już jako rozpoznawalny bokser, zaczął zabiegać o możliwość powrotu do Polski. Po wpłacie 30 tys. zł poręczenia sąd we Włocławku wydał mu list żelazny, pozwalający odpowiadać z wolnej stopy. W 1997 r. sąd skazał znanego pięściarza na dwa lata wierzenia w zawieszeniu na trzy lata.

