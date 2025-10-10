Prezesi sądów apelacyjnych zobowiązani są do sporządzania rocznej informacji o działalności sądów działających na obszarze danej apelacji. Dokument taki przedkładany jest następnie ministrowi sprawiedliwości.

Zdaniem kierownictwa resortu obowiązujący wzór tego dokumentu wymaga dostosowania do aktualnych potrzeb nadzoru wewnętrznego. Zmiana ma polegać na ograniczeniu tabel statystycznych oraz ich zawartości, a także wyeliminowaniu informacji, które nie są niezbędne. Jak bowiem tłumaczą projektodawcy, zamieszczane obecnie w części statystycznej informacje, dzięki stale rozwijanym i udoskonalanym narzędziom informatycznym, i bez tego są łatwo dostępne zarówno dla sądów powszechnych, jak i dla samego ministerstwa. „W projekcie ograniczono się więc jedynie do danych statystycznych, które pozwolą na zidentyfikowanie problemów i sądów, które będą wymagały kontroli i analizy w ramach czynności nadzorczych realizowanych przez Ministra Sprawiedliwości” – tłumaczą projektodawcy.

Dzięki proponowanym zmianom ograniczony ma zostać nakład pracy potrzebny dziś do sporządzenia informacji rocznej. A zaoszczędzony w ten sposób czas prezesi poszczególnych sądów będą mogli wykorzystać efektywniej w celu wykonywania innych zadań nadzorczych.

Jak zmiany w sprawozdaniach sądów usprawnią analizę danych i nadzór ministerstwa?

„Dodatkowym efektem ograniczenia zawartości dokumentu będzie możliwość jego sprawniejszej analizy i oceny przez służby nadzoru podległe Ministrowi Sprawiedliwości, co pozwoli na formułowanie aktualnych w stosunku do sytuacji sądów wniosków, wcześniejsze identyfikowanie problemów, a także podejmowanie działań w ramach nadzoru zewnętrznego” – zapewniają projektodawcy. I dodają, że pomimo takiego ograniczenia informacja roczna nadal będzie „dokumentem informacyjnym dla obywatela i sędziów, dokumentem zarządczym z punktu widzenia prezesów sądów, a także dokumentem zarządczym i kontrolnym – z punktu widzenia MS”.

Jednocześnie projektodawcy zaznaczają, że nie zrezygnowano z zamieszczania w informacji rocznej danych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg i wniosków. Chodzi o skargi i wnioski, jakie na działalność sądów mogą składać do ich prezesów obywatele.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania