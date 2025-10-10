Prezesi sądów apelacyjnych zobowiązani są do sporządzania rocznej informacji o działalności sądów działających na obszarze danej apelacji. Dokument taki przedkładany jest następnie ministrowi sprawiedliwości.
Nowy wzór rocznej informacji o działalności sądów przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Zdaniem kierownictwa resortu obowiązujący wzór tego dokumentu wymaga dostosowania do aktualnych potrzeb nadzoru wewnętrznego. Zmiana ma polegać na ograniczeniu tabel statystycznych oraz ich zawartości, a także wyeliminowaniu informacji, które nie są niezbędne. Jak bowiem tłumaczą projektodawcy, zamieszczane obecnie w części statystycznej informacje, dzięki stale rozwijanym i udoskonalanym narzędziom informatycznym, i bez tego są łatwo dostępne zarówno dla sądów powszechnych, jak i dla samego ministerstwa. „W projekcie ograniczono się więc jedynie do danych statystycznych, które pozwolą na zidentyfikowanie problemów i sądów, które będą wymagały kontroli i analizy w ramach czynności nadzorczych realizowanych przez Ministra Sprawiedliwości” – tłumaczą projektodawcy.
Dzięki proponowanym zmianom ograniczony ma zostać nakład pracy potrzebny dziś do sporządzenia informacji rocznej. A zaoszczędzony w ten sposób czas prezesi poszczególnych sądów będą mogli wykorzystać efektywniej w celu wykonywania innych zadań nadzorczych.
Jak zmiany w sprawozdaniach sądów usprawnią analizę danych i nadzór ministerstwa?
„Dodatkowym efektem ograniczenia zawartości dokumentu będzie możliwość jego sprawniejszej analizy i oceny przez służby nadzoru podległe Ministrowi Sprawiedliwości, co pozwoli na formułowanie aktualnych w stosunku do sytuacji sądów wniosków, wcześniejsze identyfikowanie problemów, a także podejmowanie działań w ramach nadzoru zewnętrznego” – zapewniają projektodawcy. I dodają, że pomimo takiego ograniczenia informacja roczna nadal będzie „dokumentem informacyjnym dla obywatela i sędziów, dokumentem zarządczym z punktu widzenia prezesów sądów, a także dokumentem zarządczym i kontrolnym – z punktu widzenia MS”.
Jednocześnie projektodawcy zaznaczają, że nie zrezygnowano z zamieszczania w informacji rocznej danych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg i wniosków. Chodzi o skargi i wnioski, jakie na działalność sądów mogą składać do ich prezesów obywatele.
