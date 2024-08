Naliczanie kar umownych na szkodę konsumenta to jedno z najczęstszych oszustw, jakich dopuszczają się deweloperzy. W umowach deweloperskich można natknąć się na postanowienia o charakterze abuzywnym. Jakie kary umowne są niezgodne z prawem?

Umowa deweloperska a kary umowne

W umowach deweloperskich można natknąć się na postanowienia regulujące kwestie kar umownych, które mają zdecydowanie abuzywny charakter. Niezgodne z prawem zapisy dotyczące naliczania kar, są bowiem jednym z najczęściej popełnianych przez deweloperów grzechów.

– Problem abuzywności bardzo często dotyczy postanowień regulujących przypadki naliczania kar umownych.Owa problematyczność może przybierać różne formy: zastrzeżenie prawa do naliczania kar umownych wyłącznie przez dewelopera, wygórowana wysokość kar umownych na niekorzyść konsumenta, czy też ograniczanie przez dewelopera wysokości kar umownych należnych konsumentowi – zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną Paulina Szeremeta, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy.

Niedozwolony zapis dotyczący kary umownej

W prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zestawieniu klauzul abuzywnych można znaleźć całkiem sporo niezgodnych z prawem postanowień dotyczących kar umownych.

– Pod numerem 156 wpisano właśnie takie postanowienie: "Kara umowna należna nabywcy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 wynosi 0,1 proc. kwoty wpłaconej przez nabywcę za każdy dzień opóźnienia przekraczający 60 dni, nie więcej jednak niż 10 proc. tej kwoty" – przytacza mec. Szeremeta.

Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Jej definicja znajduje się w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Zgodnie z treścią art. 5 pkt 6 powyższego aktu, stanowi ona „umowę zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa”.