W umowach deweloperskich można znaleźć postanowienia, które przyznają deweloperowi uprawnienie do decydowania o sposobie zarządzania nieruchomością. Są one niezgodne z prawem, ponieważ naruszają uprawnienia właścicieli nieruchomości. Jakiego rodzaju zapisy powinny wzbudzić naszą czujność?

Umowa deweloperska a wybór zarządu nieruchomości

Zdarza się, że w umowach deweloperskich pojawiają się postanowienia, które przyznają deweloperowi prawo do decydowania o sposobie zarządzania nieruchomością.

– To konsument, jako właściciel i członek wspólnoty mieszkaniowej, ma prawo do określenia, w jaki sposób będzie sprawowany zarząd nieruchomością wspólną. Jeśli zatem umowa zawiera postanowienia, które to prawo ograniczają, należy je uznać za abuzywne, ponieważ naruszają one uprawnienie właścicieli wynikające z ustawyz dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali do samodzielnego decydowania o sposobie zarządu nieruchomością wspólną – zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną Paulina Szeremeta, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy.

Blokowanie możliwości wyboru zarządu nieruchomości

W prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zestawieniu klauzul abuzywnych można znaleźć także postanowienia blokujące możliwość wyboru zarządu nieruchomości.

– Pod numerem 1480 wpisano takie postanowienie: "Kupujący wyraża zgodę na to, aby zarząd nieruchomością wspólną, m.in. budynkiem, powierzony był do 31.12.2012 r. TBS Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie albo innej osobie prawnej lub fizycznej wskazanej przez Activ Investment" – przytacza mec. Szeremeta.

Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Jej definicja znajduje się w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Zgodnie z treścią art. 5 pkt 6 powyższego aktu, stanowi ona "umowę zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa".