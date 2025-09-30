Grupa Orlen zrealizowała pierwszą w swojej historii dostawę skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Japonii. Kontrakt obejmował 100 mln m³ gazu ziemnego, a odbiorcą została firma Osaka Gas, jeden z największych importerów LNG w tym kraju.

Orlen dostarczył LNG do Japonii

Dostawę zrealizowano 30 września przy użyciu gazowca Ignacy Jan Paderewski, najnowszej jednostki we flocie koncernu. Statek, wprowadzony do eksploatacji w pierwszej połowie 2025 roku, obsługiwał już transporty LNG w Azji i wrócił do regionu z ładunkiem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Była to 41. dostawa zrealizowana przez londyńskie biuro handlowe Orlenu własnym statkiem oraz 15. w tym roku.

Prezes spółki Ireneusz Fąfara podkreślił, że wejście na rynek japoński jest elementem realizowanej strategii ekspansji zagranicznej: – Orlen po raz pierwszy w historii dostarczył LNG na rynek japoński. Konsekwentnie realizujemy zobowiązania zapisane w naszej strategii. Prowadząc nasz podstawowy biznes, wzmacniamy bezpieczeństwo i niezależność energetyczną regionu. Równocześnie rozwijamy naszą działalność, wchodząc na rynki, gdzie dotychczas nie byliśmy obecni. W ten sposób zwiększamy nasze możliwości rozwoju i budujemy wartość spółki dla akcjonariuszy. Umowa z Osaka Gas to ważny krok w ekspansji zagranicznej z potencjałem do dalszej współpracy – powiedział Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym.

Rosnąca rola Orlenu w globalnym handlu LNG

Według danych spółki, od początku 2025 roku sześć gazowców Orlen dostarczyło około 700 tys. ton LNG do regionu. Własna flota i infrastruktura umożliwiają koncernowi elastyczne reagowanie na potrzeby rynku oraz zwiększanie skali działalności handlowej.

Wiceprezes Orlenu ds. handlowych Robert Soszyński zwrócił uwagę na znaczenie współpracy z japońskim partnerem: – Współpraca z rzetelnymi partnerami, takimi jak Osaka Gas, pozwala tworzyć trwałe i efektywne relacje na globalnym rynku LNG. Dysponujemy portfelem kontraktów na poziomie ok. 6,5 MTPA w najbliższych latach, co daje nam elastyczność i możliwość dostarczenia ładunków na najbardziej perspektywiczne rynki. Transakcje takie jak dostawa do Japonii są naturalnym elementem realizacji strategii umacniania pozycji handlowej i potwierdzają naszą rosnącą rolę w globalnym łańcuchu dostaw LNG – powiedział Soszyński cytowany w komunikacie prasowym.

Osaka Gas to firma z ponad stuletnią tradycją, działająca na rynku japońskim jako jeden z największych operatorów w sektorze gazowym. Zawarcie pierwszej umowy z tym partnerem ORLEN traktuje jako istotny krok w budowaniu relacji handlowych w Azji i poszerzaniu swojej obecności na globalnym rynku LNG.