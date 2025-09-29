Grupa Orlen rozpoczęła eksploatację nowego złoża gazowego Andvare na Morzu Norweskim. Tym samym liczba złóż eksploatowanych przez koncern w Norwegii wzrosła do 21. Złoże ma dostarczyć spółce około 300 mln metrów sześciennych gazu ziemnego.

Orlen rozpoczął wydobycie z nowego złoża Andvare

Nowe złoże znajduje się około 300 km na południowy zachód od Bodø, w pobliżu Norne, jednego z największych złóż w regionie, którego operatorem jest Equinor. Do zagospodarowania Andvare wykorzystano istniejącą infrastrukturę, co pozwoliło na ograniczenie kosztów i skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Według członka zarządu Orlenu ds. Wydobycia Wiesława Prugara, eksploatacja Andvare jest przykładem tzw. złoża satelitarnego, czyli zasobu uruchamianego dzięki sąsiedniej infrastrukturze. – Dzięki dobrze rozwiniętej bazie technicznej, mogliśmy ograniczyć koszty projektu do wykonania odwiertu produkcyjnego. Spodziewamy się, że nakłady zwrócą się w ciągu czterech miesięcy – podkreślił Prugar.

Transport gazu z Norwegii do Polski przez Baltic Pipe

Odwiert umożliwiający dostęp do zasobów Andvare wykonano z infrastruktury złoża Norne, obsługiwanego przez pływającą jednostkę produkcyjno-magazynowo-przeładunkową (FPSO). Jednostka obsługuje obecnie 53 odwierty, a ropa jest na niej magazynowana. Gaz natomiast trafia do terminalu w Kårstø, skąd po przydzieleniu części Orlenu jest przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe. FPSO Norne obsługuje również wydobycie ze złóż Alve i Marulk, w których Orlen ma udziały, a w kolejnych miesiącach planowane jest podłączenie kolejnego złoża Verdande. Operatorem złoża Andvare jest Equinor Energy, posiadający 53 proc. udziałów. W projekcie uczestniczą także DNO Norge (32 proc.) oraz Orlen Upstream Norway (15 proc.).

Uruchomienie wydobycia z Andvare to trzeci projekt zrealizowany przez Orlen w Norwegii w tym kwartale. W sierpniu koncern zakończył trzeci etap zagospodarowania złoża Ormen Lange, instalując podwodne sprężarki, które mają zwiększyć wydobycie o około 50 proc. i zapewnić spółce dodatkowe 0,5 mld m sześc. gazu rocznie w szczytowym okresie. Orlen poinformował również o znaczącym odkryciu w ramach projektu poszukiwawczego Omega Alfa na Morzu Północnym. Szacowane zasoby tego odkrycia wynoszą od 96 do 134 mln baryłek ropy, co czyni je jednym z największych znalezisk w regionie w ostatnich latach.