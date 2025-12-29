"Science" uznało niepowstrzymany wzrost odnawialnych źródeł energii za przełom 2025 roku. Jak wskazuje Ember, w pierwszych trzech kwartałach wzrost produkcji energii z wiatru i słońca przewyższył globalny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Po raz pierwszy więcej prądu na świecie pochodziło z OZE niż z węgla – odpowiednio 34,2 proc. wobec 33,1 proc. Podobną sytuację po raz pierwszy odnotowano w Polsce, choć tylko w jednym miesiącu - w czerwcu udział OZE w krajowej produkcji energii wyniósł 45,6 proc., a węgla 42,3 proc.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że od października 2024 r. do października 2025 r. w Polsce przyłączono 3,6 GW nowych instalacji fotowoltaicznych oraz 0,7 GW elektrowni wiatrowych. W polskiej części Bałtyku stanęły pierwsze turbiny, które zaczną dostarczać energię w przyszłym roku. W grudniu przeprowadzono także pierwszą aukcję tzw. drugiej fazy morskiej energetyki wiatrowej, w ramach której wyłoniono trzy projekty, które otrzymają wsparcie po 2030 r.