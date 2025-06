Kolejna umowa Orlen-Naftogaz

Memorandum przewiduje rozszerzenie dotychczasowej współpracy obu spółek w kilku obszarach. Strony zadeklarowały, że będą dążyć do zwiększenia dostaw gazu ziemnego przez Polskę do Ukrainy, a także do realizacji projektów związanych z wydobyciem ropy i gazu. W komunikacie prasowym zaznaczono, że dzięki porozumieniu Ukraina zyska możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia nie tylko w gaz, ale również w ropę naftową, a ponadto uzyska dostęp do paliw alternatywnych.

Zakres współpracy ma objąć również wymianę doświadczeń w zakresie modernizacji infrastruktury. Naftogaz poinformował, że będzie mógł skorzystać z wiedzy Orlenu w odniesieniu do modernizacji rafinerii w Krzemieńczuku oraz odbudowy aktywów gazowych zniszczonych w wyniku działań wojennych. Obie spółki ambitnie planują przygotowanie wspólnych inwestycji w segmencie sprzedaży paliw oraz rozwoju biopaliw.

W komunikacie prasowym prezes zarządu Orlenu, Ireneusz Fąfara, stwierdził, że podpisane porozumienie to „kolejny dowód na skuteczną realizację naszej strategii”. „-Orlen staje się kluczem dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całego regionu. Po rozpoczęciu dostaw amerykańskiego LNG dla naszego ukraińskiego partnera przyszedł czas na pogłębienie naszej współpracy. Razem możemy więcej” – powiedział Fąfara. W komunikacie podkreślono, że wcześniejsze kontrakty na dostawy LNG, zawarte w ramach pierwszego porozumienia z Naftogazem, obejmowały łącznie 300 mln m sześc. gazu.

Z kolei prezes Naftogazu Sergii Koretskyi powiedział w komunikacie prasowym: “Wierzę, że możemy przenieść naszą współpracę na zupełnie nowy poziom. Jestem wdzięczny naszym polskim partnerom, a w szczególności prezesowi Orlenu za konstruktywny dialog i szczere wsparcie dla Ukrainy”. Zwrócił on ponadto uwagę, że wcześniejsze kontrakty na LNG realizowane przez Orlen miały na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowca do ukraińskich odbiorców.

Współpraca Orlen-Naftogaz

To już czwarta w tym roku umowa pomiędzy Naftogazem a Orlenem; poprzednie trzy dotyczyły jednak przede wszystkim dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) z polskiego gazoportu w Świnoujściu nad Dniepr.

Orlen od kilku lat dostarcza na Ukrainę produkty ropopochodne: benzynę, olej napędowy oraz asfalty. Dodatkowo spółka oferuje ukraińskim podmiotom usługi serwisowe w segmencie upstream. Naftogaz, reprezentujący cały łańcuch działalności od poszukiwań i wydobycia, przez transport i magazynowanie, aż po sprzedaż gazu i ropy, jest największym państwowym przedsiębiorstwem energetycznym na Ukrainie. „Nawet w trakcie trwającego konfliktu na wschodzie kraju spółka konsekwentnie zwiększa produkcję surowców oraz koncentruje się na uniezależnieniu się od importu gazu, dążąc do maksymalizacji krajowego wydobycia i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podaje Naftogaz.