Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, podkreślił na tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG 2025), że w nadchodzących latach bloki gazowe będą pracować zbyt krótko, by być rentowne tylko dzięki sprzedaży prądu. Są one jednak niezbędne, by utrzymać stabilność systemu.

Prezes PSE na EKG 2025 o rynku mocy

- Dzisiaj musimy zastanowić się, czy idziemy raczej w kierunku rozproszonego modelu energetyki, czy skoncentrowanego. Moim zdaniem rolą OZE jest dostarczenie nam taniej energii, z kolei moc mają zapewnić nam bloki dyspozycyjne, przede wszystkim elektrownie jądrowe. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, by zależne od pogody źródło było przede wszystkim niedrogie – podkreślił Grzegorz Onichimowski, prezes PSE, operatora krajowego systemu przesyłu energii elektrycznej. Dodał on, że według analiz operatora, w połowie lat 30. elektrownie gazowe będą działały jedynie przez 5-7 proc. czasu w ciągu roku, bo ich rolą będzie uzupełnianie bilansu, ponieważ przez resztę czasu w systemie będą dominować OZE i magazyny energii.

- Na dzisiaj wiemy, że rynek mocy przestanie obowiązywać w 2030 r. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy zakontraktowane moce na 2029 r., a budowa nowych źródeł gazowych idzie sprawnie. Jednak trzeba pamiętać, że pracując przez tak krótki czas w roku, elektrownie te nie będą w stanie się utrzymać na rynku tylko dzięki sprzedaży energii. Rozwiązania, które zastąpią rynek mocy, muszą to uwzględniać – podkreślił prezes PSE.

Czym jest rynek mocy?

Rynek mocy to system, który ma za zadanie zapewnić odpowiednią ilość mocy pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym – także wtedy, gdy np. nie wieje wiatr albo nie świeci słońce, więc odnawialne źródła energii nie działają na pełnych obrotach. Na rynku mocy państwo płaci elektrowniom nie tylko za wyprodukowany prąd, ale także za samą gotowość do jego dostarczenia w razie potrzeby. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i przerw w dostawach energii.

Unia Europejska prowadzi przegląd mechanizmów wsparcia, takich jak rynek mocy, bo chce, żeby systemy energetyczne były nie tylko bezpieczne, ale też ekologiczne. Zgodnie z unijnymi przepisami, rynek mocy musi być zgodny z zasadami pomocy publicznej i nie może hamować transformacji energetycznej.

To oznacza np. ograniczenia w finansowaniu elektrowni węglowych. W przyszłości rynek mocy w krajach UE będzie musiał coraz bardziej wspierać źródła niskoemisyjne – np. elektrownie gazowe (jeśli są elastyczne i gotowe do przejścia na wodór), magazyny energii, czy nowoczesne zarządzanie popytem (np. wyłączanie dużych odbiorców w szczycie zapotrzebowania za wynagrodzeniem).