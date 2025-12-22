To pierwsze pożyczki na odnawialne źródła energii z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach KPO. Wcześniej 60,1 mld zł z Funduszu zostało przeznaczonych na pożyczki na sieci elektroenergetyczne.

- Transformacja energetyczna i przystosowanie do zmian klimatu to jeden z kluczowych obszarów działalności BGK. Tylko na te cele z KPO udzieliliśmy finansowania na 83,7 mld zł. Jednym z kluczowych obszarów KPO, który realizujemy, są pożyczki z Funduszu Wsparcia Energetyki. Dzięki umowom, które podpisaliśmy dzisiaj realizacja alokacji tego instrumentu osiągnęła już 90 proc. – mówi prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.'

7 mld zł z KPO na nowe projekty OZE

Po rewizjach KPO, na odnawialne źródła energii z FWE ma trafić 7 mld zł. Pożyczki mogły otrzymać tylko nowe projekty o wartości co najmniej 200 mln zł.

Pierwsze 475 mln zł trafią do spółki TAURON Polska Energia S.A. i Elektrowni PV Żary-Marciszów Sp. z o.o. z Grupy R.Power – Tauron otrzyma 268,65 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 120 MW, a spółka projektowa z grupy R.Power – 206,6 mln zł. Ma wydać te pieniądze na budowę elektrowni fotowoltaicznej Żary-Marciszów z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 127 MW.

- Wsparcie publiczne w tej skali realnie przyspiesza transformację energetyczną kraju, pozwalając szybciej uruchamiać nowe moce wytwórcze - mówi Tomasz Sęk, członek zarządu R.Power. Dodaje, że finansowanie dłużne z KPO umożliwia rozwijanie wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, zwiększa przewidywalność harmonogramu oraz wspiera dalszą rozbudowę portfela projektów w Polsce.

96 mld zł z KPO na transformację energetyczną

Nabór wniosków w programie został zakończony w październiku. Łączna alokacja na cele związane z transformacją energetyczną wyniosła 96 mld zł, przy czym dotychczas zawarto umowy na 83,7 mld zł, czyli 87 proc. alokacji. Dotychczas w ramach podpisanych umów wykorzystano wszystkie pieniądze z instrumentów:

Budowa morskich farm wiatrowych (Fundusz na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej) – 9,8 mld zł

(Fundusz na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej) – 9,8 mld zł Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki) – Pożyczki na sieci elektroenergetyczne – 60,1 mld zł

(Fundusz Wsparcia Energetyki) – Pożyczki na sieci elektroenergetyczne – 60,1 mld zł Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru w formie udzielania wsparcia bezzwrotnego – 2,1 mld zł

– 2,1 mld zł Budowa infrastruktury gazu ziemnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – 2,2 mld zł

Oprócz pieniędzy zaplanowanych na OZE z Funduszu Wsparcia Energetyki, nie podpisano jeszcze wszystkich umów w ramach inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast (wartość podpisanych umów wynosi 9 mld zł, a alokacja to 14,8 mld zł). Chodzi m.in. o projekty kanalizacyjne, efektywność energetyczną budynków, tramwaje czy parki. Brak alokacji nie oznacza jednak braku zainteresowania - część wniosków jest po prostu nadal oceniana. Jak informował w październiku BGK, zainteresowanie pieniędzmi z KPO na transformację przewyższyło dostępny budżet. Umowy muszą zostać zawarte do 31 sierpnia 2026 r.