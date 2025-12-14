Komisja Europejska przedstawiła właśnie tzw. pakiet sieciowy (Grids Package), którego celem jest przyspieszenie modernizacji europejskich sieci elektroenergetycznych i rozwoju połączeń międzynarodowych. KE przekonuje, że inwestycje pomogą obniżyć ceny energii w UE. Najważniejsze propozycje dotyczą zwiększenia roli planowania rozwoju sieci na poziomie europejskim, szybszego wydawania pozwoleń oraz „sprawiedliwszego podziału kosztów” projektów transgranicznych.

Według KE, do 2040 roku budowa sieci pochłonie 1,2 bln euro, z czego 730 mld trafi na sieci dystrybucyjne. Bruksela proponuje, aby w kolejnej długoletniej perspektywie finansowej (2028-2034) zwiększyć budżet na międzynarodowe połączenia sieciowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” do 29,9 mld euro. Byłoby to pięciokrotnie więcej niż w perspektywie 2021-2027. Komisja wskazała także osiem kluczowych „autostrad energetycznych”, których budowa wymaga dodatkowego wsparcia i zaangażowania. Wśród nich jest "Harmony Link" między Polską a Litwą. Propozycje Komisji będą teraz analizowane przez Parlament Europejski i Radę UE.

- Nowy pakiet sieciowy jest zdecydowanie bardziej ambitny niż unijny plan działań na rzecz rozbudowy sieci elektroenergetycznych z 2023 roku. Tamten dokument stanowił pierwszą próbę Komisji przyspieszenia procesu wydawania pozwoleń dotyczących infrastruktury sieciowej. Koncentrował się na wytycznych i dobrych praktykach. Obecna propozycja zawiera konkretne rozwiązania i daje instytucjom unijnym szerszy mandat decyzyjny – ocenia Marta Anczewska z Instytutu Reform.

Jej zdaniem najważniejszym elementem pakietu jest wspólny plan rozwoju sieci na poziomie unijnym, uwzględniający cele klimatyczne i stanowiący punkt odniesienia dla krajowych operatorów systemów przesyłowych. Dzięki temu rozwój sieci ma być spójny z kierunkami wyznaczonymi w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu.

Michał Grabka z Fundacji Instrat podkreśla, że wspólny scenariusz rozwoju systemu energetycznego byłby wartościowy, zwłaszcza gdyby KE udostępniła narzędzia analityczne i wyniki na poziomie państw członkowskich. - Wyzwaniem jest właściwe rozłożenie odpowiedzialności za planowanie transgranicznej infrastruktury pomiędzy operatorów systemów przesyłowych, regulatorów oraz Komisję. Krajowi operatorzy podchodzą niechętnie do oddania kompetencji i centralizacji – zauważa Grabka. Wskazuje, że Komisja rozważała trzy warianty: od niewielkich korekt obecnego systemu po całkowite przeniesienie decyzyjności na szczebel unijny. - Ostatecznie zaproponowała rozwiązanie pośrednie, wzmacniające jej rolę. Już taki krok oznaczałby prawdziwą rewolucję – uważa ekspert fundacji.

Co wymaga dopracowania? PSE komentuje pakiet sieciowy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przyznają, że w pakiecie są korzystne zapisy, ale też takie, które „wymagają dopracowania”. - Wśród operatorów systemów przesyłowych największe obawy budzi przeniesienie dużej części procesu planistycznego z poziomu państw członkowskich do instytucji UE. Rozwój infrastruktury powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania i różne scenariusze, a ich pomijanie grozi m.in. nierównomiernym rozłożeniem wydatków i korzyści między państwami członkowskimi lub wyborem wariantu nieoptymalnego – przekazuje nam Maciej Wapiński, rzecznik PSE.

PSE podkreślają, że już teraz rozwój sieci najwyższych napięć jest koordynowany między operatorami na poziomie ENTSO-E, czyli europejskiego stowarzyszenia operatorów systemów przesyłowych, i w pełni uwzględnia kontekst europejski. - Wydaje się, że obecne procesy są więc wystarczające, a proponowane rozwiązania nie poprawią jego jakości – mówi Wapiński.

Opór europejskich operatorów wobec ograniczenia ich kompetencji nie dziwi Marty Anczewskiej. - Obecne plany operatorów, nie tylko PSE, w niewystarczającym stopniu uwzględniają jednak cele klimatyczne i planowane tempo elektryfikacji. Widać to chociażby w problemie braku wolnych mocy przyłączeniowych po stronie operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych - mówi.

Z kolei Michał Grabka zauważa, że choć z perspektywy Komisji Europejskiej wspólny rynek energii oraz zwiększenie liczby interkonektorów to działania korzystne dla Unii jako całości, to w praktyce koszty i korzyści nie rozkładają się równomiernie pomiędzy państwa członkowskie i interesariuszy. - W okresach nadwyżki produkcji energii ze źródeł odnawialnych Hiszpania mogłaby eksportować tanią energię do Francji, co obniżyłoby ceny w tym kraju, ale jednocześnie mogłoby ograniczyć opłacalność lokalnej energetyki jądrowej – podaje przykład Grabka.

PSE uwzględni w strategii pakiet sieciowy jako jeden z czynników potencjalnie wpływających na działalność operatora

PSE przekazują, że zastrzeżenia budzi także plan wdrożenia obowiązku przekazywania 25 proc. przychodów z udostępnianych transgranicznych zdolności na projekty unijne. - Środki te, pod nadzorem krajowych urzędów regulacyjnych, są aktualnie wydawane przez operatorów na obniżanie taryf krajowych, wzmacnianie zdolności przesyłowych oraz rozwój sieci – mówi Wapiński.

- Obecny poziom wymiany jest nadal zbyt niski, dlatego pomysł przeznaczenia 25 proc. przychodów z ograniczeń przesyłowych na rozwój sieci międzynarodowej wydaje się uzasadniony – uważa z kolei Anczewska.

/> />

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zrzeszającego polskich OSD, jest ogólnikowe. - Dostrzegamy istotność regulowanych zagadnień z punktu widzenia OSD w kontekście transformacji energetycznej, która w dużej mierze dzieje się na poziomie sieci dystrybucyjnych – przekazuje nam PTPiREE.

Komisja proponuje także rozwiązania w zakresie przyspieszenia procesu wydawania pozwoleń na inwestycje w OZE, sieci i magazyny, m.in. dzięki większej digitalizacji procesów, a także usprawnienia przyłączeń do sieci. - Komisja rekomenduje odejście od zasady „kto pierwszy, ten lepszy” w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci na rzecz oceny dojrzałości projektów inwestycyjnych z jasno określonymi kamieniami milowymi. Ma to zapewnić, że przepustowość zostanie przydzielona projektom możliwym do realizacji – wskazuje Anczewska.

Pakiet sieciowy został zaprezentowany niecały tydzień przed ogłoszeniem strategii PSE do 2040 roku. - Pakiet sieciowy jest uwzględniany w strategii PSE jako jeden z czynników potencjalnie wpływających na działalność operatora – deklaruje rzecznik PSE.