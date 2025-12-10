Na projekty o mocy ok. 500 MW Tauron ma już finansowanie bądź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź wsparcie z rynku mocy. Aktualnie oddaje do eksploatacji projekty o mocy 23 MW i właśnie ogłosił realizację czterech nowych inwestycji, w Małopolsce i na Śląsku.

Gdzie powstaną magazyny energii Tauronu?

BESS Przewóz i BESS Dąbie to inwestycje, które powstaną na terenach krakowskich elektrowni wodnych Taurona. Pierwszy z nich będzie miał moc 4 MW i pojemność 16 MWh. Zdaniem spółki może być jednym z najważniejszych punktów systemu magazynowania energii w regionie.

Drugi, o takich samych parametrach, powstaje z kolei przy elektrowni wodnej w Dąbiu. - Instalacja wykorzysta istniejące zaplecze techniczne i warunki sieciowe sprzyjające rozwojowi magazynów energii - informuje spółka.

Magazyn energii o mocy 8 MW i pojemności 16 MWh powstanie także na terenie istniejącej farmy fotowoltaicznej w gminie Grębocice (dolnośląskie). - Instalacja będzie równoważyć lokalną produkcję energii i zwiększać efektywność wykorzystania OZE - podaje Tauron. Czwartą ogłoszoną przez spółkę inwestycją jest natomiast BESS Kuźnia Raciborska, o mocy 6,9 MW i pojemności 28 MWh. - To największy magazyn pod względem pojemności w realizowanym pakiecie inwestycji. Zlokalizowany w woj. śląskim, w obszarze o rozwiniętej infrastrukturze energetycznej, będzie pełnił strategiczną funkcję stabilizacyjną w regionie - uzasadnił Tauron.

Dlaczego Polska potrzebuje magazynów energii?

Magazynowanie energii, przy rosnącym udziale OZE w polskim miksie energetycznym, to jedno z większych wyzwań transformacji. Założenie jest takie, że dzięki magazynom energia wyprodukowana ze źródeł odnawialnych może zostać skumulowana, choć w innym przypadku byłaby stracona z powodu konieczności wyłączenia danej jednostki wytwórczej. Rozładowanie magazynu i oddanie jej do sieci następuje natomiast w godzinach tzw. off-peak. - Ilość energii zmagazynowanej i oddanej do sieci przez magazyny energii przełoży się na ograniczenie produkcji energii z konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej - ma nadzieję NFOŚiGW, który ogłosił właśnie wyniki konkursu na dofinansowanie magazynów energii, do którego wnioski były składane w połowie roku.

Dotacje od NFOŚiGW. Kto dostanie największe dofinansowanie?

Pozytywną ocenę uzyskało 480 projektów, z czego do dofinansowania kwalifikują się 183. Ponad 20 proc. to projekty, które mają być ulokowane w Wielkopolsce. Konkurs dotyczył zarówno magazynów zintegrowanych z jednostkami wytwórczymi OZE, jak i połączonych po prostu z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. W przypadku tych drugich celem magazynowania energii jest jej kumulowanie, gdy mamy do czynienia z nadwyżką podaży energii, aby następnie oddać ją do systemu elektroenergetycznego, gdy jest najwyższe zapotrzebowanie.

Umowy na poszczególne projekty mają być podpisywane do końca roku. NFOŚiGW ma na nie 4,15 mld zł ze środków Funduszu Modernizacyjnego, z czego większość na bezzwrotne formy finansowania.

Na najwyższe kwotowo dotacje mogą liczyć m.in.: