Ceny energii elektrycznej 2026: opłata kogeneracyjna bez zmian

Ministerstwo Energii poinformowało, że stawka opłaty kogeneracyjnej w 2026 r. nie ulegnie zmianie i wyniesie 3 zł za MWh. Przypomnijmy, że w poprzednich latach była ona wyższa. W 2023 r. wynosiła ona 4,96 zł za MWh. Z kolei w 2024 r. została ustalona na 6,18 zł za MWh na mocy rozporządzenia z 20 października 2023 r. Resort podkreśla, że pozostawienie opłaty na poziomie 3 zł za MWh pozwala kontynuować wsparcie dla rozwoju elektrociepłowni i równocześnie uchronić odbiorców energii przed dodatkowymi kosztami.

Ile zapłacimy za prąd w 2026 r.? Opłata mocowa w górę o 50 proc.

Cena energii elektrycznej w 2026 r. ulegnie jednak zmianie. Wzrosną bowiem opłaty dystrybucyjne – czyli te, które każdy musi płacić, niezależnie od wielkości zużycia prądu. Największy wzrost dotyczy opłaty mocowej – każda taryfa wzrośnie o połowę. W praktyce oznacza to, że w zależności od tego, ile zużyje się prądu, trzeba będzie zapłacić:

4,29 zł zamiast 2,86 zł – zużycie poniżej 500 kWh

10,31 zł zamiast 6,86 zł – 500–1200 kWh

17,18 zł zamiast 11,44 zł – 1200–2800 kWh

24,05 zł zamiast 16,01 zł – powyżej 2800 kWh

Ceny energii elektrycznej 2026: opłata OZE 2026 wzrośnie o ponad 100 proc.

Zwiększy się z 3,50 zł/MWh do 7,30 zł/MWh opłata OZE, która wspiera producentów energii odnawialnej. To wzrost o ponad 100 proc.

Nowe zasady ustalania ceny energii elektrycznej w 2026 r.

Resort energii poinformował, że w 2026 r. planuje opracować nowe rozporządzenie dotyczące zasad ustalania i kalkulacji taryf w sprzedaży energii elektrycznej. Dodatkowo zapowiedziano przygotowanie propozycji zmodernizowanego systemu wsparcia dla odbiorców wrażliwych, który miałby obowiązywać w dłuższej perspektywie — nawet przez kolejne 10 lat.