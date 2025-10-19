O tym, że Narendra Modi zobowiązał się do odejścia od rosyjskiej ropy naftowej, poinformował w czwartek Donald Trump, powołując się na rozmowę telefoniczną z indyjskim premierem. – Wiecie, tego nie da się zrobić natychmiast, to jest pewien proces, ale ten proces zakończy się bardzo niedługo – powiedział dziennikarzom w Białym Domu amerykański prezydent. I dodał, że w następnej kolejności postara się przekonać do podobnych kroków Chiny. Trump podkreślił, że kupowanie rosyjskiej ropy nie podoba się Waszyngtonowi, ponieważ umożliwia Kremlowi kontynuowanie „absurdalnej wojny”.

Od słów Trumpa łagodnie dystansował się indyjski MSZ. Najpierw resort wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że polityka Indii dąży do zapewnienia dywersyfikacji dostaw i stabilnych cen ropy. O ile kwestii rosyjskiej wprost w komunikacie nie poruszono, pojawiła się wzmianka o wysiłkach, by znaleźć dodatkowe źródła zaopatrzenia oraz zainteresowaniu pogłębieniem współpracy w tej dziedzinie ze strony administracji USA. „Rozmowy trwają” – zaznaczył MSZ, choć później rzecznik resortu powiedział, że nic mu nie wiadomo, by telefon Trump-Modi w tym tygodniu w ogóle miał miejsce.

Agencja Kpler, która na bieżąco monitoruje przepływy handlowe, wskazuje, że na razie trend jest odwrotny – w październiku dostawy odbiły po sezonowym spowolnieniu widocznym w III kw. br. Obecnie na rynek indyjski każdego dnia trafia ok. 1,8 mln baryłek rosyjskiej ropy, o ok. 250 tys. więcej niż we wrześniu. Ale to akurat o niczym nie świadczy. Jak zauważa indyjski „Economic Times”, ropa jest kontraktowana z wyprzedzeniem 4–6 tygodni, co oznacza, że prawdopodobnie w rafineriach zabezpieczono już dostawy na cały listopad. Jeśli słowa Trumpa by się potwierdziły – wskazuje gazeta – realne efekty zmiany kierunków importu zaczną być widoczne w grudniu i styczniu.

Taka właśnie perspektywa wydaje się najbardziej prawdopodobna. Według informatora agencji Reutera w Białym Domu podczas rozmów handlowych obu krajów padły zapowiedzi, że indyjskie rafinerie ograniczą zakupy w Rosji mniej więcej o połowę. Także indyjski korespondent agencji potwierdził w trzech źródłach, że część rafinerii faktycznie przymierza się do stopniowego ograniczania importu z Rosji. Sygnały te nie wywołały na razie większego niepokoju na rynkach. Ceny ropy Brent w kontraktach na kolejny miesiąc utrzymywały się w piątek na poziomie ok. 61 dol. za baryłkę, co stanowi najniższy pułap od maja.

Derusyfikacja może się Indiom opłacić i zaboleć Kreml, a zarazem nie windować cen. Jak to możliwe?

Pod koniec sierpnia weszło w życie karne cło USA nałożone na Indie w związku z ich rolą jako dużego odbiorcy rosyjskiej ropy i uzbrojenia, które podniosło obowiązujące w tym kraju opłaty importowe na indyjskie towary do 50 proc. Spełnienie oczekiwań Waszyngtonu to dla nich szansa na obniżenie barier w handlu z tradycyjnie największym odbiorcą indyjskich towarów z powrotem do poziomu 25 proc.

Od czasu wejścia w życie europejskich sankcji na rosyjskie paliwa Indie wyrosły na drugiego co do wielkości importera rosyjskiej ropy naftowej i węgla, zwiększając swoje dostawy tych surowców o ponad 90 proc. Indyjskie rafinerie stały się jednym z głównych beneficjentów upustów cenowych na rosyjską ropę, której część sprzedawano w formie gotowych paliw na rynki zewnętrzne. Rzecz w tym, że od stycznia przyszłego roku, w związku z przyjętym latem osiemnastym pakietem sankcyjnym, przerobione w krajach trzecich produkty rosyjskiej ropy zostaną objęte unijnym embargiem. A rynek UE to największy zagraniczny klient indyjskich rafinerii.

Wszystko to wpisuje się w trwające od miesięcy problemy z dotychczasowym filarem rosyjskiego budżetu. Przychody Kremla związane z ropą od miesięcy spadają ze względu na jednoczesne oddziaływanie dwóch czynników: niskich cen surowca (i znów rozszerzających się „nożyc cenowych” pomiędzy ropą rosyjską a światowymi benchmarkami) oraz ograniczonego zapotrzebowania, do którego przyczyniają się m.in. sankcje na eksport czy skuteczne ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie.

Odwrót od rosyjskiej ropy bez konsekwencji w postaci wzrostu cen surowca ułatwia sytuacja na rynku globalnym, gdzie coraz głośniej mówi się o nadpodaży surowca. Według monitorującej rynek naftowy firmy Vortexa nawet 1,2 mld baryłek ropy znajduje się dziś na pokładach tankowców pływających po światowych morzach w poszukiwaniu nabywców, a Międzynarodowa Agencja Energii prognozuje na przyszły rok historyczny rekord nadpodaży, który sięgnąć może nawet 4 mln baryłek dziennie. ©℗