Emerytura minimalna 2026 - oto kwota

Emeryci i renciści mogą już szykować portfele na wiosenne zmiany. Z najnowszych prognoz makroekonomicznych wynika, że wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4,88%. To kluczowa informacja dla milionów Polaków pobierających świadczenia z ZUS, KRUS oraz systemów mundurowych.

Dobra wiadomość jest taka, że seniorzy nie muszą wypełniać żadnych druków ani odwiedzać urzędów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oraz pozostałe organy emerytalne) przeliczy wysokość świadczeń całkowicie automatycznie. Nowe, wyższe kwoty pojawią się w portfelach już w cyklu wypłat za marzec 2026.

Wzrost o blisko 5% oznacza realny skok najniższych gwarantowanych kwot. Oto jak zmienią się wypłaty po waloryzacji:

Emerytura minimalna: Wzrośnie do poziomu około 1 970 zł brutto.

Kwota "na rękę": Po odliczeniu składki zdrowotnej najubożsi seniorzy otrzymają ok. 1 799 zł netto.

Osoby pobierające średnią emeryturę mogą liczyć na wzrost wypłaty netto o kwotę od 84 zł do 162 zł miesięcznie.

Im wyższa obecna emerytura, tym wyższa kwota podwyżki wynikająca z procentowego wskaźnika 4,88%.

Kto nie dostanie emerytury minimalnej?

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) to za mało, by ZUS podwyższył nam świadczenie do kwoty minimalnej. Kluczowy jest tzw. staż ubezpieczeniowy.

Aby mieć prawo do emerytury minimalnej (obecnie 1 878,91 zł brutto), należy wykazać:

20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet,

25 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla mężczyzn.

Co jeśli uzbierane składki są zbyt niskie? Jeśli masz wymagany staż, a Twoja wyliczona emerytura wynosi np. 1500 zł, państwo dopłaci różnicę, abyś otrzymał pełną kwotę minimalną.

Kiedy emerytura może być niższa niż minimalna?

W Polsce przybywa tzw. emerytur groszowych. Otrzymują je osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego stażu (20/25 lat). Dotyczy to głównie osób, które:

pracowały "na czarno",

wykonywały prace na umowę o dzieło (nieoskładkowaną),

miały bardzo długie przerwy w zatrudnieniu,

prowadziły działalność, ale nie opłacały składek przez wymagany czas.

W takich przypadkach ZUS wypłaca tylko tyle, ile faktycznie udało się zgromadzić na koncie – bez żadnych dopłat do kwoty minimalnej.

Emerytura z urzędu – bez wniosku i zbędnych formalności

Istnieje grupa seniorów, którzy nie muszą składać dokumentów, by przejść na emeryturę. Dotyczy to osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. W momencie osiągnięcia wieku 60/65 lat, ZUS automatycznie zamienia ich rentę na emeryturę. Co ważne, odbywa się to niezależnie od stażu pracy.