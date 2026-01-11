Jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę?
Sprawdzenie swojej przyszłej emerytury jest łatwiejsze, niż się wydaje, a najdokładniejsze informacje znajdziesz na swoim profilu w PUE ZUS (czyli teraz eZUS).
1. Zaloguj się na PUE ZUS
Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk Zaloguj do PUE. Najwygodniej będzie, jeśli użyjesz Profilu Zaufanego, mObywatela albo swojej bankowości elektronicznej – to najprostsze opcje.
2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczony”
Po zalogowaniu upewnij się, że w prawym górnym rogu ekranu (lub w głównym menu) masz wybraną zakładkę „Ubezpieczony”. To sekcja, która dotyczy osób pracujących i płacących składki.
3. Uruchom kalkulator emerytalny
W lewym menu znajdź sekcję „Kalkulator emerytalny” i kliknij. System poprosi Cię o wybór rodzaju emerytury – dla większości osób to będzie opcja „Emerytura na nowych zasadach”.
4. Wykonaj symulację
Większość danych, jak zgromadzone składki czy kapitał początkowy, uzupełni się sama na podstawie informacji z Twojego konta.
Musisz podać tylko dwie rzeczy: wiek, w którym planujesz przejść na emeryturę, oraz przewidywane wynagrodzenie w przyszłości.
Po kliknięciu „Oblicz”, zobaczysz prognozowaną kwotę brutto swojej przyszłej emerytury.
Sprawdź gotową symulację (IOSKU)
Co roku ZUS generuje dokument o nazwie „Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego” (IOSKU). ZUS zrobił wyliczenia za Ciebie, więc nie musisz nic liczyć.
Wejdź w panel „Ubezpieczony” i wybierz opcję „Informacje o stanie konta”. Znajdziesz tam dane za ostatni dostępny rok (np. za 2024 lub 2025).
W sekcji dotyczącej hipotetycznej emerytury zobaczysz dwa scenariusze:
- Ile dostaniesz, jeśli przestaniesz pracować teraz.
- Ile dostaniesz, jeśli będziesz pracować do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.
Szybka metoda przez aplikację mZUS
Jeśli masz smartfon, sprawdzenie tych danych jest jeszcze prostsze:
- Pobierz i zainstaluj aplikację mZUS.
- Zaloguj się (możesz powiązać aplikację ze swoim PUE).
- Wejdź w zakładkę „Ubezpieczenia i składki”, a potem wybierz „Twoja informacja o stanie konta w ZUS”.
