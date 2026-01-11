Jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę?

Sprawdzenie swojej przyszłej emerytury jest łatwiejsze, niż się wydaje, a najdokładniejsze informacje znajdziesz na swoim profilu w PUE ZUS (czyli teraz eZUS).

1. Zaloguj się na PUE ZUS

Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk Zaloguj do PUE. Najwygodniej będzie, jeśli użyjesz Profilu Zaufanego, mObywatela albo swojej bankowości elektronicznej – to najprostsze opcje.

2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczony”

Po zalogowaniu upewnij się, że w prawym górnym rogu ekranu (lub w głównym menu) masz wybraną zakładkę „Ubezpieczony”. To sekcja, która dotyczy osób pracujących i płacących składki.

3. Uruchom kalkulator emerytalny

W lewym menu znajdź sekcję „Kalkulator emerytalny” i kliknij. System poprosi Cię o wybór rodzaju emerytury – dla większości osób to będzie opcja „Emerytura na nowych zasadach”.

4. Wykonaj symulację

Większość danych, jak zgromadzone składki czy kapitał początkowy, uzupełni się sama na podstawie informacji z Twojego konta.

Musisz podać tylko dwie rzeczy: wiek, w którym planujesz przejść na emeryturę, oraz przewidywane wynagrodzenie w przyszłości.

Po kliknięciu „Oblicz”, zobaczysz prognozowaną kwotę brutto swojej przyszłej emerytury.

Sprawdź gotową symulację (IOSKU)

Co roku ZUS generuje dokument o nazwie „Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego” (IOSKU). ZUS zrobił wyliczenia za Ciebie, więc nie musisz nic liczyć.

Wejdź w panel „Ubezpieczony” i wybierz opcję „Informacje o stanie konta”. Znajdziesz tam dane za ostatni dostępny rok (np. za 2024 lub 2025).

W sekcji dotyczącej hipotetycznej emerytury zobaczysz dwa scenariusze:

  1. Ile dostaniesz, jeśli przestaniesz pracować teraz.
  2. Ile dostaniesz, jeśli będziesz pracować do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.

Szybka metoda przez aplikację mZUS

Jeśli masz smartfon, sprawdzenie tych danych jest jeszcze prostsze:

  1. Pobierz i zainstaluj aplikację mZUS.
  2. Zaloguj się (możesz powiązać aplikację ze swoim PUE).
  3. Wejdź w zakładkę „Ubezpieczenia i składki”, a potem wybierz „Twoja informacja o stanie konta w ZUS”.