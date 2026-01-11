Jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę?

Sprawdzenie swojej przyszłej emerytury jest łatwiejsze, niż się wydaje, a najdokładniejsze informacje znajdziesz na swoim profilu w PUE ZUS (czyli teraz eZUS).

1. Zaloguj się na PUE ZUS

Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk Zaloguj do PUE. Najwygodniej będzie, jeśli użyjesz Profilu Zaufanego, mObywatela albo swojej bankowości elektronicznej – to najprostsze opcje.

2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczony”

Po zalogowaniu upewnij się, że w prawym górnym rogu ekranu (lub w głównym menu) masz wybraną zakładkę „Ubezpieczony”. To sekcja, która dotyczy osób pracujących i płacących składki.

3. Uruchom kalkulator emerytalny

W lewym menu znajdź sekcję „Kalkulator emerytalny” i kliknij. System poprosi Cię o wybór rodzaju emerytury – dla większości osób to będzie opcja „Emerytura na nowych zasadach”.

4. Wykonaj symulację

Większość danych, jak zgromadzone składki czy kapitał początkowy, uzupełni się sama na podstawie informacji z Twojego konta.

Musisz podać tylko dwie rzeczy: wiek, w którym planujesz przejść na emeryturę, oraz przewidywane wynagrodzenie w przyszłości.

Po kliknięciu „Oblicz”, zobaczysz prognozowaną kwotę brutto swojej przyszłej emerytury.

Sprawdź gotową symulację (IOSKU)

Co roku ZUS generuje dokument o nazwie „Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego” (IOSKU). ZUS zrobił wyliczenia za Ciebie, więc nie musisz nic liczyć.

Wejdź w panel „Ubezpieczony” i wybierz opcję „Informacje o stanie konta”. Znajdziesz tam dane za ostatni dostępny rok (np. za 2024 lub 2025).

W sekcji dotyczącej hipotetycznej emerytury zobaczysz dwa scenariusze:

Ile dostaniesz, jeśli przestaniesz pracować teraz. Ile dostaniesz, jeśli będziesz pracować do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.

Szybka metoda przez aplikację mZUS

Jeśli masz smartfon, sprawdzenie tych danych jest jeszcze prostsze: