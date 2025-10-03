Minister Energii Miłosz Motyka uczestniczył w wizycie studyjnej na budowie farmy wiatrowej Miejska Górka w Wielkopolsce. Inwestycja realizowana przez Grupę Tauron osiągnie moc zainstalowaną 190,8 MW i będzie drugą co do wielkości farmą wiatrową w Polsce. Podczas spotkania zwrócono uwagę na znaczenie udziału polskich firm w procesie budowy oraz korzyści finansowe dla lokalnych społeczności.

Local content w energetyce wiatrowej. Rola polskich firm

– Lądowa energetyka wiatrowa to dziś najtańsze możliwe źródło energii. Jej rola w polskim miksie energetycznym już teraz jest ogromna, a w kolejnych latach – będzie tylko rosła. Chcemy, aby polscy przedsiębiorcy pełnili kluczową rolę nie tylko w eksploatacji źródeł odnawialnych, ale także w całym procesie ich budowy. Tak jest w przypadku Miejskiej Górki, która będzie jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. To bardzo ważny wkład w transformację energetyczną Wielkopolski i bezpieczeństwo energetyczne całego kraju – powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii.

Budowa farmy Miejska Górka opiera się w dużej mierze na local content. Polskie przedsiębiorstwa odpowiadają m.in. za produkcję wież turbin, roboty budowlane i dostawy materiałów. Według danych branżowych, udział krajowego łańcucha dostaw w lądowej energetyce wiatrowej wynosi obecnie 55–60 proc., a w fundamentach, robotach cywilnych i utrzymaniu ruchu sięga 70–95 proc. Prognozy zakładają, że w perspektywie 10 lat local content może wzrosnąć do 70–75 proc., co oznacza potencjalne zamówienia o wartości 80 mld zł oraz od 51 do 97 tysięcy nowych miejsc pracy do 2030 r.

– Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe farmy Miejska Górka – drugiej największej lądowej elektrowni wiatrowej w Polsce, to konkretny dowód na to, że dowozimy. Ten strategiczny projekt, który docelowo zasili w czystą, zieloną energię 200 tys. gospodarstw domowych, wyznacza standardy dla przyszłości energetyki i buduje wartość lokalnej gospodarki – podkreślił Grzegorz Lot, prezes Grupy Tauron.

Korzyści dla gminy: podatki i nowe miejsca pracy

Jak zaznaczył Ireneusz Sawicki, prezes spółki Tauron Zielona Energia, inwestycja przełoży się również na konkretne wpływy dla gminy. – Na podstawie przeprowadzonych analiz finansowych oraz oceny opłacalności projektu, możemy z pełnym przekonaniem wskazać wymierne korzyści dla lokalnych społeczności. Po uruchomieniu i przekazaniu farmy wiatrowej do eksploatacji, łączne wpływy z podatku od nieruchomości dla gminy, na terenie której powstaje inwestycja, nie powinny być niższe niż 12 mln zł rocznie. Dodatkowo, podatek dochodowy generowany przez działalność farm wiatrowych zapewni co najmniej 10 mln zł rocznie. To realne wsparcie dla budżetów gmin, które przyczyni się do rozwoju lokalnej infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców – powiedział.

Farma wiatrowa Miejska Górka składać się będzie z 53 turbin o jednostkowej mocy 3,6 MW i wysokości 134 metrów. Całkowita moc 190,8 MW pozwoli zasilić w energię nawet 200 tys. gospodarstw domowych. Prace budowlane objęły już wylanie fundamentów pod wszystkie turbiny. Równolegle prowadzone są roboty przy infrastrukturze towarzyszącej – powstają drogi dojazdowe i place montażowe, instalowanych jest ponad 120 km linii kablowych średniego napięcia oraz 45 km linii wysokiego napięcia. Wybudowane zostaną także dwie stacje elektroenergetyczne: GPO Miejska Górka 110/33 kV oraz STR Miejska Górka 220/110 kV. Oddanie inwestycji do eksploatacji planowane jest na 2027 rok.