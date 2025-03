Tauron podpisał właśnie aneks do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zwiększając dostępne finansowanie o 450 mln zł. Tym samym całkowita wartość umowy wzrosła z 2 mld zł do 2,45 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w OZE.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kluczowe inwestycje Grupy Tauron, przede wszystkim rozwój odnawialnych źródeł energii. Tauron planuje bowiem zwiększyć swoje moce wytwórcze w sektorze energii odnawialnej, co wpisuje się w globalny trend dekarbonizacji i dążenie do zrównoważonego rozwoju. Dodatkowe środki mają też umożliwić inwestycje w wielkoskalowe magazyny energii, co ma na celu stabilizację dostaw energii z niestabilnych źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna. Ponadto pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze ciepłowniczym, m. in. na modernizację infrastruktury ciepłowniczej, w tym wymianę tradycyjnych źródeł węglowych na rozwiązania zero- i niskoemisyjne.

Tauron z pieniędzmi od BGK na OZE

Jak czytamy w informacji prasowej, inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację infrastruktury energetycznej, ale także przyczynienie się do realizacji krajowych i unijnych celów klimatycznych. - Poprzez rozwój OZE i magazynów energii, Tauron dąży do zwiększenia udziału zielonej energii w swoim portfolio, co ma kluczowe znaczenie dla redukcji emisji gazów cieplarnianych - czytamy

- Dzięki dodatkowym środkom Tauron będzie mógł przyspieszyć realizację swoich projektów inwestycyjnych, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w zieloną energię i nowoczesne technologie energetyczne są kluczowe dla przyszłości sektora energetycznego w kraju - czytamy.

Inwestycje Taurona

Zwiększenie finansowania Tauronu przez BGK o 450 mln zł wpisuje się w szerszą strategię transformacji energetycznej realizowanej przez spółkę. Kluczowym elementem tej strategii jest historyczna umowa podpisana w grudniu 2024 r., na mocy której Tauron pozyskał 4,4 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na modernizację sieci elektroenergetycznej.

Środki z KPO pozwolą na rozwój inteligentnych sieci – zwiększenie ich odporności na awarie oraz umożliwienie lepszej integracji z odnawialnymi źródłami energii (OZE); instalację liczników zdalnego odczytu umożliwiających precyzyjne monitorowanie zużycia energii, oraz modernizację infrastruktury dystrybucyjnej, co pozwoli na efektywniejsze przesyłanie energii i ograniczenie strat w sieci.