Tauron podpisał umowę i aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące pożyczek w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej Tauron pozyska prawie 5 mld zł. Na cyfryzację infrastruktury – 310 mln zł.

Tauron z rekordowym wsparciem z KPO

Umowa dotycząca cyfryzacji zakłada inwestycje w modernizację i digitalizację infrastruktury energetycznej, w tym systemy monitoringu i analizy danych. Wartość pożyczki to 310 mln zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 proc., a okres spłaty 20 lat. Jest to pierwsza umowa podpisana w ramach instrumentu „KPO – wspieranie zaawansowanej gospodarki cyfrowej”. Nabór wniosków BGK rozpoczął 9 lipca 2025 r.

- Odpowiedzialność za transformację państwa to odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Polska energetyka potrzebuje zmiany, która teraz jest umiejętnie realizowana. Pieniądze z KPO powinny służyć infrastrukturze i obywatelom. Bez tych pieniędzy nie byłoby sukcesu Polski i tak dużego wzrostu gospodarczego. W przyszłym roku szacowany jest on na 3,5 proc – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej.

Aneks do umowy z grudnia 2024 roku zwiększył wartość wcześniejszego finansowania z 11 mld zł o 4,87 mld zł. Łączna kwota kredytu wynosi obecnie prawie 16 mld zł. Tauron był pierwszą spółką energetyczną w Polsce, która podpisała umowę w ramach instrumentu „Wsparcie Krajowego Systemu Energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)”. Według planów spółki do 2030 roku do sieci Taurona ma zostać przyłączonych ponad 1430 dużych źródeł OZE o łącznej mocy około 1,9 GW oraz około 260 magazynów energii o łącznej mocy 2,8 GW.

Pieniądze z KPO mają także zostać przeznaczone na dostosowanie infrastruktury energetycznej na szybko zmieniające się warunki pogodowe i szybsze usuwanie ewentualnych awarii. - Za każdym razem kiedy słyszymy, że do Polski zbliża się niż genueński, zwołujemy sztab kryzysowy. Wzmocnienie bezpieczeństwa naszej infrastruktury wymaga ogromnych inwestycji – tłumaczył na konferencji prasowej prezes Taurona, Grzegorz Lot.

Nowe inwestycje: OZE, magazyny energii i inteligentne liczniki

Ze środków KPO Tauron planuje zbudować i zmodernizować również m. in. 1000 km linii wysokiego napięcia, 4800 km linii średniego napięcia, 21 000 km linii niskiego napięcia, ponad 3000 transformatorów i stacji energetycznych oraz zainstalować 2,3 mln inteligentnych liczników zdalnego odczytu. – To właśnie inteligentne liczniki pozwolą na udostępnienie naszym klientom nowych, tańszych taryf na energię elektryczną i przyczynią się do bardziej zoptymalizowanego zużycia energii – dodał prezes Taurona.

Środki pozyskane dzięki aneksowi do umowy na transformację sieci energetycznych zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków Tauron Dystrybucji na rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej do potrzeb transformacji energetycznej oraz zmian klimatu. Jak podaje spółka, inwestycje te poprawią elastyczność sieci i zapewnią niezawodność dostaw energii.