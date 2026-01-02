W projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które opublikowano na RCL, proponuje się, aby dyrektor Krajowej Szkoły wyznaczał aplikantowi miejsce odbywania zajęć, położone możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor będzie mógł uwzględnić wniosek aplikanta co do miejsca odbywania zajęć.

W rozporządzeniu ministra sprawiedliwości przewidziano podwyższenie stawek stypendium aplikantów szkoły krakowskiej i gdańskiej.

Nowe stawki stypendium

W ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia wyjaśniono, że wskutek rozpoczęcia działalności Krajowej Szkoły w Gdańsku od marca 2026 r., zasadą będzie odbywanie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej zarówno w Krakowie, jak i w Gdańsku – w zależności od miejsca odbywania aplikacji wyznaczonego przez dyrektora Krajowej Szkoły.

Jak wyjaśniono, wobec powyższego zachodzi potrzeba uzupełnienia aktualnie obowiązującego rozporządzenia o kwoty, o które podwyższa się stypendium aplikanta odbywającego zajęcia w Gdańsku w zależności od jego miejsca zamieszkania – skorelowane z wysokościami kwot, o które podwyższa się stypendium aplikanta odbywającego zajęcia w Krakowie w zależności od jego miejsca zamieszkania – z zachowaniem tożsamych progów tych dodatków, tj. odpowiednio: 650 zł, 600 zł, 550 zł, 500 zł, 450 zł i 150 zł – w zależności od odległości miejsca zamieszkania aplikanta, znajdującego się w obszarze danego sądu rejonowego.

Celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie obowiązujących regulacji do zmiany sposobu prowadzenia działalności przez Krajową Szkołę, polegającej na wykorzystaniu nowej lokalizacji w Gdańsku, przy zachowaniu dotychczasowego modelu ustalania dodatków do stypendium oraz obowiązujących wysokości tych kwot. Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektowanych rozwiązań, działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.