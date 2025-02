Od 1 marca 2025 roku wzrośnie kwota dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Standardowa wysokość świadczenia wyniesie 348,22 zł miesięcznie. Jednak część osób uprawnionych otrzyma znacznie wyższą kwotę – aż 522,33 zł. Sprawdź, komu przysługuje podwyższony dodatek i jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać.

Od 1 marca 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz dodatków do nich przysługujących. Proces ten oznacza podwyżkę m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który wyniesie 348,22 zł, oraz specjalnego dodatku pielęgnacyjnego dla określonej grupy Polaków, który wzrośnie aż do 522,33 zł.

Waloryzacja nastąpi automatycznie i nie wymaga składania wniosków przez osoby uprawnione. Sprawdź, kto może skorzystać z wyższego dodatku pielęgnacyjnego, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek w sytuacji, gdy nie jest on przyznawany automatycznie.

Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku

Podstawą prawną waloryzacji jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proces ten odbywa się co roku i polega na dostosowaniu wysokości świadczeń do inflacji oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Od 1 marca 2025 roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 5,5 proc. W związku z tym najniższa emerytura i renta wyniesie 1 878,91 zł brutto, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy osiągnie 1 409,18 zł. Podwyżce podlega również dodatek pielęgnacyjny oraz inne świadczenia dodatkowe wypłacane przez ZUS. O ile wzrosną pozostałe dodatki? Możesz o tym przeczytać w artykule:

Każdy emeryt i rencista otrzyma pocztą decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji.

Dla emerytów i rencistów pobierających, np. dodatek pielęgnacyjny decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku – mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które spełniają określone warunki. Może go otrzymać:

osoba uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ,

, osoba, która ukończyła 75 lat życia – w tym przypadku dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Jeśli dodatek pielęgnacyjny przysługuje z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, osoba zainteresowana musi złożyć do ZUS wniosek oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację, w tym zaświadczenie lekarskie OL-9 i inne wymagane dokumenty medyczne. ZUS podejmuje decyzję w tej sprawie w terminie 30 dni od momentu zgromadzenia niezbędnych informacji.

Osoby uprawnione do wyższego dodatku pielęgnacyjnego to inwalidzi wojenni, którzy zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wysokość tego dodatku po waloryzacji wyniesie 522,33 zł miesięcznie.

Jaka jest definicja inwalidy wojennego? Za inwalidę wojennego uważa się żołnierza, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny w czasie pełnienia w okresie wojny w latach 1939-1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze Państwa Polskiego walkę z hitlerowskim okupantem, lub uczestniczenia w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu.

Aby otrzymać podwyższony dodatek, konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Należy pamiętać, że osoby uprawnione do emerytury, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, nie otrzymują dodatku, chyba że ich pobyt poza placówką wynosi co najmniej dwa tygodnie w miesiącu.

Osoby, które nie ukończyły 75 lat i chcą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, muszą dostarczyć do ZUS wniosek oraz wymagane dokumenty medyczne. Można to zrobić na kilka sposobów:

osobiście lub przez pełnomocnika w jednostce ZUS,

lub przez pełnomocnika w jednostce ZUS, za pośrednictwem poczty ,

, w polskim urzędzie konsularnym, jeśli osoba przebywa za granicą.

Co zrobić, gdy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

Jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku pielęgnacyjnego, osoba zainteresowana ma prawo do odwołania. Procedura odwoławcza obejmuje:

złożenie odwołania do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji ,

w terminie , jeśli odmowa wynika z decyzji lekarza orzecznika ZUS, można złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni.

Waloryzacja świadczeń i dodatków pielęgnacyjnych od 1 marca 2025 r. przyniesie wyższe wypłaty dla emerytów i rencistów. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 348,22 zł, a specjalny dodatek dla inwalidów wojennych do 522,33 zł. Oznacza to podwyżki o ok. 18 zł i i 27 zł w stosunku do kwoty z 2024 roku. Osoby powyżej 75. roku życia otrzymują dodatek automatycznie, natomiast pozostali uprawnieni muszą złożyć wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty medyczne.