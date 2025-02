Seniorzy z emeryturą lub rentą niższą niż 2 419,33 zł mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Trzeba spełnić jeden dodatkowy warunek, aby złożyć wniosek online lub w placówce ZUS. Decyzja zapada w ciągu 30 dni. Sprawdź, kto może skorzystać z tego świadczenia i jakie dokumenty są potrzebne.

Świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane 500 plus dla seniora lub 500 plus dla niesamodzielnych, to forma wsparcia finansowego dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki. Aby je otrzymać, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Wysokość świadczenia zależy od dochodu, a wniosek można złożyć w ZUS lub przez internet.

Kto może otrzymać 500 plus z ZUS?

Świadczenie uzupełniające zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 156). Przysługuje ono osobom, które spełniają kilka warunków.

Świadczenie uzupełniające (500 plus dla niesamodzielnych/seniorów) przysługuje osobom. które:

ukończyły 18 lat oraz

oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz

oraz nie są uprawnione do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), albo są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2419,33 zł oraz

oraz mają polskie obywatelstwo , prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz

, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz zamieszkują w Polsce.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające? Kwota

Pełną kwotę 500 zł otrzymują osoby, których dochód nie przekracza 1 919,33 zł. Jeśli dochód mieści się w przedziale 1 919,33-2 419,33 zł, świadczenie jest pomniejszane o różnicę między tymi kwotami. Przykładowo, przy dochodzie 2 000 zł, senior otrzyma 419,33 zł (2 419,33 zł – 2 000 zł). Powyżej progu 2 419,33 zł świadczenie nie przysługuje.

Wysokość progu obowiązuje do 28 lutego 2025 roku. Po tej dacie próg prawdopodobnie zostanie podwyższony.

500 plus do emerytury w 2025 r. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby ubiegać się o 500 plus dla seniora (lub niesamodzielnych) należy złożyć wniosek w ZUS oraz dołączyć dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Mogą to być:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,

orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przed 1997 rokiem,

prawomocny wyrok sądu przyznający prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeśli wnioskodawca nie posiada aktualnego orzeczenia, musi dołączyć zaświadczenie lekarskie (formularz OL-9) wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Jak złożyć wniosek do ZUS i ile czeka się na decyzję?

Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć:

osobiście w dowolnej placówce ZUS,

przez pełnomocnika,

online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS,

za pośrednictwem operatora pocztowego.

Decyzja zapada w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Osoby, którym odmówiono przyznania świadczenia, mogą odwołać się od decyzji w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w jednostce ZUS, która wydała decyzję, a następnie przekazuje się go do sądu okręgowego. Więcej szczegółów na temat procedury znajdziesz na oficjalnej stronie ZUS (kliknij).

Jak długo można otrzymywać 500 plus dla seniora?

Świadczenie 500 plus dla seniora przyznawane jest na czas, na jaki obowiązuje orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku orzeczeń bezterminowych, wsparcie wypłacane jest dożywotnio.

Świadczenie uzupełniające - o czym trzeba poinformować ZUS?

Osoby, które otrzymują świadczenie 500+ dla niesamodzielnych, mają obowiązek powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość. Zmiany te obejmują:

Uzyskanie prawa do innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych , w tym świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych przez inne instytucje, takie jak KRUS lub inny organ emerytalny, a także rozpoczęcie pobierania takich świadczeń.

, w tym świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych przez inne instytucje, takie jak KRUS lub inny organ emerytalny, a także rozpoczęcie pobierania takich świadczeń. Zwiększenie kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych wypłacanego przez podmioty inne niż ZUS (np. KRUS, ośrodek pomocy społecznej).

wypłacanego przez podmioty inne niż ZUS (np. KRUS, ośrodek pomocy społecznej). Tymczasowe aresztowanie lub odbywanie kary pozbawienia wolności , z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.

lub , z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego. Utrata obywatelstwa lub utrata prawa do legalnego pobytu stałego w Polsce.

lub w Polsce. Zmiana miejsca zamieszkania poza terytorium Polski, co również wpływa na uprawnienia do świadczenia.

Każda z tych sytuacji może zmienić okoliczności, które mają wpływ na wypłatę świadczenia, dlatego zgłoszenie ich do ZUS jest kluczowe, aby uniknąć nieprawidłowości w otrzymywaniu świadczenia