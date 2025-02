Emeryci i renciści mogą liczyć na wyższe świadczenia, choć podwyżki świadczeń nie będą wysokie w tym roku. Już od 1 marca 2025 roku emerytury wzrosną o 5,5 proc. Wzrosną także wszystkie dodatki do emerytur i rent - czyli aż 10 ekstra świadczeń, które pobierają miliony seniorów. Sprawdź, jakie będą nowe kwoty i czy musisz składać wniosek, aby otrzymać podwyżkę.

Od 1 marca 2025 roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji. Podwyżka obejmie nie tylko podstawowe świadczenia, ale również 10 dodatków, takich jak np. dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Nowe kwoty wynikają z komunikatu Prezesa GUS i zostaną wprowadzone automatycznie. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat waloryzacji oraz ostateczne kwoty poszczególnych dodatków, a także zasady ich przyznawania i wpływ waloryzacji na budżet emerytalny.

Waloryzacja emerytur i rent 2025 - ile wyniesie? Ostateczny wskaźnik

Waloryzacja emerytur i rent to mechanizm, ktry ma za zadanie utrzymać realną wartość świadczeń w obliczu inflacji. Podstawą prawną tego procesu jest art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawą obliczeń jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2024, który wyniósł 3,6 proc. Do tego doliczono 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które osiągnęło poziom 9,5 proc. W efekcie wskaźnik waloryzacji wynosi 5,5 proc., co jest niższą wartością od wcześniej prognozowanych 5,82 proc. Proces ten ma na celu ochronę siły nabywczej świadczeniobiorców, co jest szczególnie istotne w czasach wzrostu kosztów życia.

Niemniej tegoroczna waloryzacja rozczarowała wielu seniorów. Wielu z nich liczyło na wyższe kwoty, zwłaszcza, że w 2024 roku emeryci i renciści mogli cieszyć się waloryzacją w wysokości aż 12,12 proc. Teraz emeryci nie dostaną nawet połowy tej wartości. Sytuację wielu seniorów ratują dodatki do emerytur i rent, które także zostaną zwaloryzowane.

Jakie dodatki zostaną zwaloryzowane? [LISTA 2025]

Jak wspomnieliśmy, waloryzacja obejmuje nie tylko podstawowe świadczenia emerytalno-rentowe, ale także różne dodatki i ekwiwalenty finansowe, które przysługują osobom uprawnionym. Oto szczegółowa lista świadczeń objętych waloryzacją:

Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom powyżej 75. roku życia oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji,

– przysługuje osobom powyżej 75. roku życia oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, Dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny – dla kombatantów i osób represjonowanych,

i – dla kombatantów i osób represjonowanych, Dodatek za tajne nauczanie – dla osób, które w okresie wojny prowadziły tajne nauczanie,

– dla osób, które w okresie wojny prowadziły tajne nauczanie, Dodatek dla sieroty zupełnej – dla dzieci, które straciły oboje rodziców,

– dla dzieci, które straciły oboje rodziców, Dodatek do renty inwalidy wojennego – dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych,

– dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych, Świadczenia dla byłych żołnierzy górników i osób deportowanych – dla osób przymusowo deportowanych lub pracujących w kopalniach,

– dla osób przymusowo deportowanych lub pracujących w kopalniach, Ryczałt energetyczny – dla kombatantów i osób represjonowanych,

– dla kombatantów i osób represjonowanych, Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny – dla osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych.

Każde z tych świadczeń pełni kluczową rolę w zapewnieniu dodatkowego wsparcia finansowego dla osób, które w szczególny sposób ucierpiały w wyniku działań wojennych, represji politycznych czy ograniczeń zdrowotnych.

Ostateczne kwoty dodatków po waloryzacji 5,5% [TABELA]

Od 1 marca 2025 roku kwoty dodatków do emerytur i rent będą wyglądały następująco:

Dodatek Kwota przed waloryzacją Kwota po waloryzacji (5,5 proc.) Wzrost (w zł) Dodatek pielęgnacyjny 330,07 zł 348,23 zł +18,16 zł Dodatek za tajne nauczanie 330,07 zł 348,23 zł +18,16 zł Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 495,11 zł 522,34 zł +27,23 zł Dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł 654,48 zł +34,12 zł Dodatek kombatancki 330,07 zł 348,23 zł +18,16 zł Dodatek kompensacyjny 49,51 zł 52,24 zł +2,73 zł Dodatek do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł 1332,25 zł +68,52 zł Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników i osób deportowanych 330,07 zł 348,23 zł +18,16 zł Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych (niższe progi) 16,55 zł – 313,61 zł 17,46 zł – 330,87 zł +0,91 zł – +17,26 zł Ryczałt energetyczny 299,82 zł 316,31 zł +16,49 zł

Powyższe kwoty są ostateczne i wynikają z oficjalnie ogłoszonego wskaźnika waloryzacji.

Waloryzacja dodatków do emerytur i rent następuje z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS. Każdy emeryt lub rencista automatycznie otrzyma podwyższoną kwotę dodatku od 1 marca 2025 roku wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Oznacza to uproszczenie formalności dla seniorów, którzy nie muszą martwić się o konieczność składania dodatkowych dokumentów.

Waloryzacja dodatków do emerytur 2025. Co warto wiedzieć?

Podwyżka dodatków do emerytur i rent o 5,5 proc. oznacza niewielki wzrost wsparcia dla seniorów oraz osób niezdolnych do pracy. Waloryzacja obejmuje szeroki zakres dodatków, a nowe kwoty będą obowiązywały od 1 marca 2025 roku. Proces podwyżki odbywa się automatycznie, więc seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Dzięki corocznej waloryzacji emeryci i renciści mogą choć w minimalnym stopniu liczyć na ochronę realnej wartości swoich świadczeń w obliczu rosnących cen towarów i usług.