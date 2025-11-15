W placówkach oświatowych zakończył się właśnie długi weekend. Skorzystali z niego nie tylko uczniowie, ale też pracownicy, w tym nauczyciele. Od początku roku (w zależności od szkoły) mieliśmy dodatkowe dni wolne, np. 13 października 2025 r., a dzień później mieliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który był wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki temu można było wybrać się na krótki odpoczynek trwający cztery dni. Kolejną okazją do wolnego był 31 października 2025 r. który poprzedzał święto Wszystkich Świętych. Następnym tzw. długim weekendem dzięki zarządzeniu dyrektorów szkół, był okres od 8 do 11 listopada 2025 r. Taka sytuacja mogła mieć miejsce wskutek wyznaczenia 10 listopada 2025 r. dniem dyrektorskim, czyli wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W najbliższym czasie będą też egzaminy zewnętrzne jak matury i egzaminy ósmoklasistów (w zależności od szkół w tych dniach też pozostali uczniowie będą mieć wolne). Co ciekawe, w tych placówkach, w których funkcjonują zespoły szkół składające się z podstawówek i szkół średnich, uczniowie skorzystają z ponadtygodniowej przerwy.

Rekord w wolnym od zajęć dla uczniów szykuje się już na przełomie grudnia 2025 r. i stycznia 2026 r. Część dyrektorów szkół już wpisała w dzienniku elektronicznym, że ostatnie zajęcia w 2025 r. odbędą się 19 grudnia 2025 r., a powrót do szkoły nastąpi 7 stycznia 2026 r. Co ciekawe, zaledwie po siedmiu dniach roboczych rozpoczyna się kolejne wolne w wybranych województwach (mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim) – rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają dwa tygodnie do 1 lutego 2026 r. W tym przypadku wystarczyło, że dni dyrektorskie zostały wyznaczone 2 i 5 stycznia 2026 r. W kolejnym dniu jest święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. W pozostałe dni mamy do czynienia z tzw. przerwą świąteczną.

Trzeba pamiętać, że w trakcie tzw. dni dyrektorskich nauczyciele formalnie nie mają wolnego. W praktyce pełnią oni dyżury, a pozostali mają nieformalne wolne. Dodatkowo, co również jest wątpliwe prawnie, jest zbieranie od rodziców deklaracji, które dzieci w tych dniach dyrektorskich jednak pojawią się w szkole. Dyrektor musi wtedy zapewnić opiekę dla uczniów. Rodzice nie mają obowiązku wypełniania takich deklaracji. Jeśli rodzic zaznaczy, że np. 5 stycznia 2026 r. jego dziecko nie pojawi się w szkole, to i tak nie ma nic przeciwko temu, aby nagle zmienił swoją decyzję i przyprowadził do placówki podopiecznego.

Wolne dla uczniów na egzaminy

W niektórych szkołach są też praktyki pisania próbnych egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasisty w godzinach porannych. Wtedy pozostali uczniowie otrzymują polecenie, aby przybyli do szkoły tylko na część zajęć po zakończeniu próbnych prac. Takie działania są niezgodne z przepisami i warto o nich powiadomić kuratorium oświaty. Dodatkowo praktyka ze skracaniem lekcji z uwagi na zaplanowaną radę pedagogiczną, w tym szkoleniową, również jest niezgodna z przepisami. Być może z takich działań placówki większość uczniów jest zadowolona, ale nie jest zgodne z prawem oświatowym.

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły

Dni dyrektorskie są ustalane na podstawie par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211) –

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

szkół podstawowych - do 8 dni;

liceów ogólnokształcących - do 10 dni;

techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 10 dni;

szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone na dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

egzamin ósmoklasisty,

egzamin maturalny,

egzamin zawodowy;

w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.

W efekcie dyrektor szkoły nie ma obowiązku wykorzystywania wszystkich dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo praktyka pokazuje, że dni dyrektorskie służą głównie wydłużeniu długich weekendów.