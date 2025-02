Dodatek mieszkaniowy to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach, które mają trudności z opłaceniem kosztów utrzymania mieszkania. Od 1 marca 2025 roku zmieniają się progi dochodowe, co pozwoli większej liczbie gospodarstw domowych skorzystać z tego świadczenia. Sprawdź, kto może się o nie ubiegać, ile wynosi i jak złożyć wniosek.

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy finansowej przyznawana przez gminy osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe oraz powierzchniowe. Jest on przyznawany na sześć miesięcy i wypłacany co miesiąc z góry, do dziesiątego dnia miesiąca. Od 1 marca 2025 roku wzrastają progi dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, co oznacza, że więcej osób będzie mogło ubiegać się o to świadczenie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące warunków, wysokości dodatku oraz procedury składania wniosku.

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek mieszkaniowy przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza określonych limitów. Progi te są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które według GUS w 2024 roku wyniosło 8181,72 zł brutto. Od 1 marca 2025 roku limity wynoszą:

Dla gospodarstwa jednoosobowego – 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3272,69 zł miesięcznie ;

– 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ; Dla gospodarstw wieloosobowych – 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2454,52 zł miesięcznie na osobę.

Przy obliczaniu dochodu uwzględnia się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli dochód przekracza ustalone limity, możliwe jest uzyskanie dodatku w pomniejszonej kwocie, odpowiadającej kwocie przekroczenia.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od kilku czynników: dochodów gospodarstwa domowego, liczby jego członków oraz wysokości kosztów utrzymania lokalu. Obecnie średnia kwota świadczenia wynosi od 250 do 380 zł miesięcznie, ale w indywidualnych przypadkach może się różnić. Dodatek ten jest zwolniony z podatku dochodowego.

Osoby zamieszkujące lokale pozbawione centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego mogą otrzymać dodatkowy ryczałt na pokrycie kosztów opału. Wysokość tego świadczenia zależy od charakterystyki lokalu oraz cen energii.

Aby móc ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, wnioskodawca musi spełnić trzy podstawowe kryteria:

Posiadanie tytułu prawnego do lokalu – mogą go otrzymać najemcy, podnajemcy, osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu, właściciele nieruchomości oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na mieszkanie zamienne lub socjalne.

– mogą go otrzymać najemcy, podnajemcy, osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu, właściciele nieruchomości oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na mieszkanie zamienne lub socjalne. Kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych i 30 proc. w gospodarstwach wieloosobowych (pisaliśmy o tym wyżej).

– miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych i 30 proc. w gospodarstwach wieloosobowych (pisaliśmy o tym wyżej). Kryterium powierzchniowe – mieszkanie nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej:

– mieszkanie nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej: 35 m² – dla jednej osoby,

40 m² – dla dwóch osób,

45 m² – dla trzech osób,

55 m² – dla czterech osób,

65 m² – dla pięciu osób,

70 m² – dla sześciu osób (dla każdej kolejnej osoby limit wzrasta o 5 m²).

Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga osobnego pokoju, normatywną powierzchnię można zwiększyć o dodatkowe 15 m².

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego powinny udać się do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

Deklarację o dochodach – obejmującą ostatnie trzy miesiące przed złożeniem wniosku;

– obejmującą ostatnie trzy miesiące przed złożeniem wniosku; Dokumenty potwierdzające koszty utrzymania mieszkania – np. rachunki za czynsz, media, opłaty eksploatacyjne;

– np. rachunki za czynsz, media, opłaty eksploatacyjne; Ostatni rachunek za energię elektryczną ;

; Zaświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego – np. z zakładu pracy, ZUS, urzędu gminy, uczelni lub biura rachunkowego w przypadku przedsiębiorców.

Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawca może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni.

Wypłata dodatku mieszkaniowego 2025 – jak otrzymać środki?

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania opłat za mieszkanie. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak konieczność pokrycia kosztów opału, środki mogą zostać przekazane bezpośrednio na konto wnioskodawcy. Świadczenie wypłacane jest z góry, do 10. dnia każdego miesiąca.

Kto najczęściej korzysta z dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy jest skierowany do osób o niskich dochodach, które mają trudności z pokryciem kosztów utrzymania mieszkania. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2023 roku wypłacono ponad 2,6 miliona dodatków mieszkaniowych, co stanowi wzrost o 159,9 tys. w porównaniu z rokiem 2022. Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 879,3 miliona złotych, co oznacza wzrost o 148,8 miliona zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najczęściej z dodatku mieszkaniowego korzystają: