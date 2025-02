Od ponad roku emeryci mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, które od 1 stycznia 2025 roku wynosi 3287 zł miesięcznie. To ważna zmiana, o której wciąż wie niewiele osób. Dochód nie ma znaczenia, a pieniądze mogą pomóc osobom opiekującym się bliskimi w trudnej sytuacji. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie i jak je otrzymać.

Czy wiesz, że od stycznia 2025 roku emeryci mogą otrzymać dodatkowe 3287 zł miesięcznie? To świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w określonych sytuacjach, a jego przyznanie nie zależy od dochodu. Mimo to wielu seniorów wciąż nie wie, że może ubiegać się o te pieniądze – sprawdź, komu przysługuje i jak je otrzymać!

Świadczenie pielęgnacyjne – co to jest?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób, które często rezygnują z pracy zawodowej, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną. Jest to jedno z kluczowych świadczeń socjalnych w Polsce, które ma na celu zapewnienie środków utrzymania opiekunom osób wymagających stałej opieki. Świadczenie to przysługuje głównie członkom rodziny osoby wymagającej wsparcia i jest przyznawane na podstawie określonych przepisów prawnych. Co ważne, świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać nie tylko rodzice, ale także dziadkowie - w określonych przypadkach.

Podstawa prawna Świadczenie pielęgnacyjne regulowane jest przez ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Nowe zasady

W 2024 roku wprowadzono kluczowe zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Od tego momentu przysługuje ono osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 18. roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności z wskazaniami konieczności stałej opieki. Nowe przepisy rozszerzyły także grono uprawnionych do pobierania świadczenia. Mogą je otrzymać:

matka lub ojciec,

osoby zobowiązane do alimentacji (np. obowiązek alimentacyjny może dotyczyć dziadków wobec wnuków),

małżonkowie,

opiekunowie faktyczni dziecka,

rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Ważne Tym samym, od 2024 roku osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli spełniają pozostałe warunki.

Świadczenie pielęgnacyjne a aktywność zawodowa

Jednym z najważniejszych ułatwień wprowadzonych od 2024 roku jest możliwość łączenia pracy zarobkowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekunowie mogą podejmować zatrudnienie bez ryzyka utraty wsparcia finansowego. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą, czy pobierających emeryturę, bądź rentę. Ponadto, status rolnika, małżonka rolnika czy domownika rolnika nie wyklucza już możliwości otrzymania świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne - kwota w 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie . To wzrost w stosunku do roku 2024, kiedy świadczenie wynosiło 2988 zł.

. To wzrost w stosunku do roku 2024, kiedy świadczenie wynosiło 2988 zł. Podwyżka wynika bezpośrednio ze wzrostu płacy minimalnej, która w 2025 roku wynosi 4666 zł i została podniesiona o 10 proc. wartości z roku ubiegłego.

Co ważne, świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu opiekuna.

opiekuna. Warto również pamiętać, że w przypadku śmierci podopiecznego, opiekun zachowuje prawo do świadczenia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon.

Wyższa kwota dla opiekunów kilku dzieci

Jeżeli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, wysokość świadczenia wzrasta. Na drugą i każdą kolejną osobę uprawnioną przysługuje dodatkowe 3287 zł miesięcznie. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy.

Kto nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Nie każdy może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono, gdy:

opiekun ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

osoba wymagająca opieki przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę (np. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy),

na osobę wymagającą opieki inna osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne,

osoba wymagająca opieki otrzymuje za granicą wsparcie na pokrycie kosztów opieki.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 2025 - procedura

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić:

osobiście w urzędzie dzielnicy,

przez portal Emp@tia,

za pośrednictwem ePUAP.

Wymagane dokumenty to:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia,

orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami dotyczącymi konieczności stałej opieki,

pełnomocnictwo (jeśli wniosek składa pełnomocnik).

Wnioski są rozpatrywane w ciągu miesiąca. Jeśli decyzja będzie odmowna, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni.

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne i kiedy? Terminy

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego, najczęściej przez ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS) lub urzędy gminy. Środki na to świadczenie pochodzą z budżetu państwa, ale administracją zajmują się lokalne instytucje.

Terminy wypłat świadczenia pielęgnacyjnego są ustalane indywidualnie przez każdy urząd, jednak zazwyczaj wypłata następuje między 10. a 20. dniem każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane na konto bankowe opiekuna.