Od 1 września 2024 roku program 800 plus, stanowiący wsparcie finansowe dla rodzin w Polsce, przejdzie istotne zmiany. Nowe zasady wprowadzą dodatkowe kryterium edukacyjne, które będzie miało wpływ na wypłatę świadczeń, szczególnie dla dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce. Chociaż modyfikacje dotkną jedynie część beneficjentów, to polskie rodziny mogą być spokojne – dla nich zasady pozostaną bez zmian.

800 Plus. Co się zmieni?

800 plus to comiesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na każde dziecko do 18. roku życia. Jest to forma wsparcia, która przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od ich dochodów. Od września jednak, ZUS wprowadzi dodatkowy wymóg – świadczenie będzie wypłacane tylko na dzieci, które realizują obowiązek edukacyjny.

Nowe kryterium dotyczy konieczności uczęszczania dzieci do przedszkola lub szkoły. Oznacza to, że rodzice będą musieli zapewnić, że ich dzieci są objęte odpowiednim programem edukacyjnym, aby nadal kwalifikować się do 800 plus. Zmiana ta ma na celu zwiększenie integracji dzieci z Ukrainy z polskim systemem edukacji.

Głównie dla dzieci z Ukrainy

Wprowadzone modyfikacje będą dotyczyć głównie dzieci z Ukrainy, które przebywają na terenie Polski. Dotychczas rodzice mogli pobierać 800 plus na dzieci, które nie uczęszczały do polskich szkół. Od września jednak, aby nadal otrzymywać świadczenie, konieczne będzie spełnienie obowiązku edukacyjnego. Dzieci, które są jeszcze za małe na przedszkole lub szkołę, nie będą objęte tym wymogiem.

Zmiany dla polskich rodzin?

Dla polskich rodzin zasady przyznawania 800 plus pozostaną bez zmian. Wprowadzenie nowych kryteriów nie wpłynie na polskich świadczeniobiorców, którzy nadal będą otrzymywać wsparcie finansowe na dotychczasowych warunkach. Program 800 plus będzie kontynuowany bez dodatkowych ograniczeń czy wymogów dla polskich dzieci.

Jak składać wnioski o 800 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępne opcje to Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aplikacja mobilna mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna. Proces jest prosty i szybki, co pozwala na sprawne dopełnienie formalności.