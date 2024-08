W ostatnich miesiącach zasiłek pogrzebowy stał się przedmiotem intensywnej debaty w rządzie. Od 2011 roku świadczenie pozostaje na niezmienionym poziomie 4000 zł, mimo rosnących kosztów organizacji pogrzebów oraz inflacji. Rząd rozważa podwyżkę zasiłku, aby lepiej odzwierciedlał realne wydatki ponoszone przez rodziny zmarłych.

Zasiłek pogrzebowy. Potrzeba zmian

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Jest ono wypłacane rodzinie zmarłej osoby, jeśli spełnia ona określone warunki, takie jak prawo do emerytury, renty lub ubezpieczenia w ZUS. Od 2011 roku kwota zasiłku wynosi 4000 zł, co było wówczas istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego systemu, gdzie zasiłek wynosił 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia z dnia śmierci zmarłego. Od tego czasu, mimo gwałtownie rosnących kosztów życia, kwota ta nie uległa zmianie.

Propozycje podwyżek. Dyskusje w rządzie

Jak przypomina Interia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt, który zakłada podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, z dodatkową coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji. Alternatywną propozycję zgłosiło Ministerstwo Finansów, które sugeruje podwyżkę do 6450 zł, jednak bez mechanizmu waloryzacyjnego. Minister finansów, Andrzej Domański, stwierdził, że waloryzacja nie jest konieczna, co spotkało się z krytyką i wywołało dalsze dyskusje w rządzie.

Branża pogrzebowa apeluje o wyższą kwotę

Przedstawiciele branży pogrzebowej również zabrali głos w tej debacie. Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że obecne propozycje podwyżek są niewystarczające. Wzrost kosztów organizacji pogrzebu, takich jak opłaty za media i rosnące płace minimalne, sprawia, że rodziny zmarłych często muszą pokrywać znaczną część wydatków z własnej kieszeni. Branża pogrzebowa apeluje o podniesienie zasiłku do 8000 zł, co ich zdaniem lepiej odpowiadałoby realnym kosztom.

Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Decyzja o ostatecznej wysokości zasiłku pogrzebowego wciąż jest przedmiotem debat w rządzie. Choć zapowiedzi podwyżek są już dyskutowane, zmiany mogą zostać wprowadzone dopiero w 2025 roku. Do tego czasu rodziny zmarłych będą musiały radzić sobie z rosnącymi kosztami, które zasiłek w obecnej wysokości nie jest w stanie pokryć w całości.